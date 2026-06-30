NCB hoàn thành đợt tăng vốn lớn nhất lịch sử, bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc

Dẫn đầu toàn ngành về tốc độ tăng vốn, quyết tâm hoàn thành sớm PACCL

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo chấp thuận kết quả chào bán 1 tỷ cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cho 22 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Với tổng số tiền thu được từ đợt chào bán lần này là 10.000 tỷ đồng, NCB chính thức tăng vốn điều lệ từ gần 19.280 tỷ đồng lên gần 29.280 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền huy động từ đợt chào bán sẽ được NCB sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong giai đoạn 2026-2027.

Việc liên tục tăng vốn điều lệ thể hiện quyết tâm của NCB trong việc từng bước hoàn thành trước hạn PACCL đã được phê duyệt

Đây là lần tăng vốn thứ 4 liên tiếp trong vòng 5 năm (2021–2026) và cũng là đợt tăng vốn lớn nhất trong lịch sử hoạt động của nhà băng này. So với 2021, vốn điều lệ của NCB đã tăng gấp hơn 7 lần - tốc độ tăng vốn mạnh nhất trong toàn ngành ngân hàng Việt Nam trong 5 năm qua.

Việc hoàn thành kế hoạch tăng vốn sớm 3 năm so với lộ trình phương án cơ cấu lại (PACCL) không chỉ thể hiện sức bật mạnh mẽ và quyết tâm của NCB trong việc hoàn thành sớm và hiệu quả PACCL đã được phê duyệt, song song với cán đích các mục tiêu chiến lược mới, mà còn cho thấy niềm tin của của các cổ đông, nhà đầu tư đối với chiến lược phát triển dài hạn và tương lai tươi sáng của ngân hàng.

Với quy mô vốn mới, NCB chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ cao trên thị trường, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho những bước tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.

Nâng cao năng lực điều hành, sẵn sàng nguồn lực cho giai đoạn bứt tốc

Cùng với nền tảng tài chính được củng cố mạnh mẽ, NCB cũng tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao với việc bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc là bà Đào Mai Hương và bà Nguyễn Thị Thúy.

Bà Đào Mai Hương được bổ nhiệm là PTGĐ ngân hàng NCB

Bà Đào Mai Hương là Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng của Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG), Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Hương Hương có hơn 21 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp lớn như: Ngân hàng TMCP Quân đội, Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei, Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện – PTF. Bà Hương hiện là Giám đốc Khối Quản lý tín dụng tại NCB.

Bà Nguyễn Thị Thúy được bổ nhiệm là PTGĐ ngân hàng NCB

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thúy hiện là Giám đốc Khối Quản trị Tài chính của NCB. Bà Thúy là Thạc sĩ Kinh tế Ngân hàng và Tài chính, Đại học Paris Dauphine, Pháp. Bà Thúy cũng là chuyên gia kế toán, kiểm toán được chứng nhận bởi ACCA và CPA Australia. Với hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, bà Thuý đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức tín dụng và tài chính như Holborn Capital Partners, Deutsche Bank Việt Nam, Hong Leong Bank Việt Nam, OCB, HSBC Việt Nam và Ernst & Young Việt Nam.

Việc hai lãnh đạo giàu kinh nghiệm, năng lực cao, đã gắn bó với NCB trong suốt hành trình tái cấu trúc toàn diện tiếp tục đảm nhiệm vai trò cao hơn trong chương phát triển mới của NCB cho thấy hướng đi đúng đắn và hiệu quả của chiến lược mà ngân hàng đang kiên định theo đuổi. Đồng thời, thể hiện quyết tâm cao của toàn hệ thống NCB trong việc hoàn thành các mục tiêu thách thức đã đặt ra.

Việc hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng song song với kiện toàn đội ngũ điều hành - hai yếu tố cốt lõi tạo nên sức bật cho giai đoạn phát triển, là lời khẳng định năng lực bằng hành động cụ thể, trong bối cảnh NCB đã bước vào giai đoạn bứt tốc mạnh mẽ với những "trái ngọt đầu mùa" ngay từ quý I/2026.

Tính tới 31/3/2026, ngân hàng ghi nhận nhiều chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành tới 90% kế hoạch năm đã đặt ra. Tổng tài sản đạt gần 173.504 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2025. Tổng cho vay khách hàng của NCB đạt hơn 116.876 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với 31/12/2025. Tổng huy động vốn cuối quý I/2026 (bao gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) cũng ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 6% so với cuối năm 2025, đạt gần 139.110 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 216 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với Quý I/2025. Các hoạt động kinh doanh chính đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Theo kế hoạch, NCB cam kết sử dụng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện theo lộ trình PACCL nhằm hoàn thành sớm PACCL và hướng tới phát triển bền vững.

NCB đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc và bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới

Thời gian qua, NCB liên tục nâng cấp và phát triển các giải pháp tài chính tiên phong trên nền tảng công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong kỷ nguyên số. Mới đây, ngân hàng đã phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group ra mắt thẻ tín dụng đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature, kết hợp giải pháp tài chính hiện đại với hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản, hàng không và chăm sóc sức khỏe cao cấp hàng đầu Việt Nam, mang đến cho khách hàng của NCB phong cách sống chất lượng, đẳng cấp, khác biệt với những đặc quyền ở mức cao nhất.

NCB cũng khẳng định năng lực đồng hành được nâng tầm vượt trội khi tham gia tài trợ và thu xếp vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược quốc gia. Ngân hàng hiện triển khai tài trợ chuỗi cung ứng cho hơn 180 doanh nghiệp với quy mô tín dụng hàng nghìn tỷ đồng, cung cấp vốn cho 70 dự án quy mô lớn trải dài trên cả nước, trong đó có nhiều dự án mang tính biểu tượng tại các địa bàn trọng điểm. Bên cạnh đó, NCB đồng hành chuyển đổi số và phát triển ngành du lịch với các giải pháp tài chính số tiên phong, góp phần thu hút khách quốc tế đến với Việt Nam và từng bước biến thanh toán trở thành một lợi thế cạnh tranh cho du lịch Việt.

Với nền tảng vững chắc, chiến lược phát triển rõ ràng và tiềm lực không ngừng được củng cố mạnh mẽ, NCB đã sẵn sàng sức bật để làm nên chương phát triển mới rực rỡ trên con đường tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường của đất nước./.