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Sacombank phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo

| | Tài chính - ngân hàng

Sacombank phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK - Mã CK: STB) vừa thông qua phương án tiếp tục phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Đây là đợt phát hành thứ hai sau khi công bố thông qua phương án phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu trước đó vào giữa tháng 6/2026.

Theo Nghị quyết HĐQT SACOMBANK, hoạt động này nhằm nâng vốn cấp 2, củng cố hệ số an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và mở rộng năng lực cấp tín dụng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trong nước đang trên đà khởi sắc.

Trước đó, SACOMBANK gây chú ý khi Báo cáo kết quả kinh doanh Quý I/2026 tập trung vào nâng cao chất lượng tài sản thay vì chạy theo thành tích ngắn hạn. Việc phát hành trái phiếu có thể xem là bước tiếp theo nhằm giúp Ngân hàng củng cố bộ đệm vốn, tăng khả năng chống chịu rủi ro, phản ánh tư duy quản trị thận trọng và có trách nhiệm.

Theo chia sẻ từ đại diện Ngân hàng, trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo từng đợt cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức. Tổng giá trị phát hành thực tế sẽ được cân nhắc trên cơ sở nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng, điều kiện thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư tại từng thời điểm.

Với vị thế là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, SACOMBANK liên tục kiện toàn nền tảng tài chính để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu quản trị rủi ro và tăng trưởng tín dụng lành mạnh. Đồng thời, việc bổ sung vốn cũng góp phần giúp SACOMBANK theo đuổi mục tiêu hoạt động hiệu quả và bền vững đã được đề ra từ đầu năm.

Ánh Dương

An ninh tiền tệ

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