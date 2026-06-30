VPBank cùng 15 định chế tài chính quốc tế ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững đầu tiên trị giá 1,44 tỷ USD

Lễ ký kết được tổ chức trong trụ sở chính VPBank tại Hà Nội, với sự hiện diện của đại diện 15 định chế tài chính lớn và uy tín trên thị trường quốc tế. Về phía VPBank, buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, cùng các lãnh đạo cấp cao khác của ngân hàng.

Khoản vay đã được nâng quy mô từ 1,2 tỷ USD lên 1,44 tỷ USD (tương đương khoảng 37.900 tỷ đồng), có kỳ hạn 3 năm và được cấu trúc theo mô hình khoản vay liên kết bền vững SLL. Khoản vay nhằm mục tiêu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trên cơ sở gắn kết trực tiếp với các Mục tiêu Hiệu suất Bền vững (Sustainability Performance Targets - SPTs) mà VPBank cam kết thực hiện trong suốt thời hạn khoản vay, được xác định ở cấp độ danh mục, bao gồm các chỉ tiêu liên quan đến mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực xanh và xã hội hàng năm. Việc đánh giá mức độ hoàn thành các SPTs này sẽ là cơ sở để xác định các điều chỉnh liên quan đến điều kiện tài chính của khoản vay theo thỏa thuận với các bên cho vay.

VPBank ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững đầu tiên trị giá 1,44 tỷ USD

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) giữ vai trò trung tâm, với tư cách là Bên Điều phối giao dịch (Coordinator), MLAUB, Đại lý khoản vay (Facility Agent) và Bên Điều phối bền vững (Sustainability Coordinator). Sự hợp tác này tiếp tục khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài giữa VPBank và SMBC, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của VPBank trên thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Bên cạnh các đối tác quốc tế quen thuộc đã từng đóng vai trò là đơn vị thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính như Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), Cathay United Bank (CUB), Commerzbank, CTBC Bank (CTBC), Mashreq Bank (Mashreq), Maybank Securities (Maybank) và Standard Chartered Bank (SCB), giao dịch cũng thu hút nhiều định chế tài chính lần đầu hợp tác với VPBank, cùng các đối tác hiện hữu đảm nhiệm vai trò dẫn dắt, bao gồm First Abu Dhabi Bank (FAB), Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), National Bank of Kuwait (NBK), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC), Taipei Fubon Commercial Bank (Taipei Fubon), The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) và The Bank of East Asia (BEA), chiếm gần một nửa số đơn vị tham gia giao dịch.

Với sự đồng hành của 15 định chế tài chính quốc tế, đây là thương vụ huy động vốn quốc tế có số lượng MLAUB lớn nhất từ trước đến nay của VPBank. Những con số về quy mô, số lượng định chế tham gia thương vụ đã phản ánh niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng tài chính quốc tế đối với năng lực tài chính, triển vọng tăng trưởng cũng như định hướng phát triển bền vững của VPBank.

Bên cạnh nhóm MLAUB, giao dịch tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ thị trường với sự tham gia của 19 tổ chức tài chính quốc tế sau chuỗi sự kiện giới thiệu đầu tư (roadshow) tại hai thị trường tài chính lớn trong khu vực là Singapore và Đài Loan.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank nhấn mạnh: “Khoản vay hợp vốn quy mô 1,44 tỷ USD với sự đồng hành của 15 định chế tài chính hàng đầu thế giới là minh chứng rõ nét cho niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng tài chính quốc tế dành cho VPBank. Đây cũng là bước tiến quan trọng của ngân hàng trong việc triển khai các công cụ tài chính liên kết bền vững, qua đó vừa là lời khẳng định, vừa tạo động lực thúc đẩy VPBank gia tăng đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng bền vững, chuẩn hóa các mục tiêu Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG), tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông, khách hàng và đóng góp tích cực cho sự phát triển xã hội”.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu tác động bởi những bất ổn địa chính trị, căng thẳng leo thang tại Trung Đông và điều kiện thanh khoản thắt chặt, giao dịch vẫn nhận được cam kết tham gia từ nhiều định chế tài chính hàng đầu trong khu vực Trung Đông như FAB, Mashreq, NBK, Arab Bank for Investment and Foreign Trade và Doha Bank. Sự hiện diện của các đối tác là minh chứng rõ nét cho uy tín và vị thế ngày càng được củng cố của VPBank trên thị trường vốn quốc tế.

Thành công của giao dịch là một bước tiến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn của VPBank, tạo động lực để ngân hàng theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026. Thương vụ góp phần mở rộng đáng kể mạng lưới đối tác tài chính của ngân hàng, trở thành nền tảng quan trọng để VPBank tiếp tục tiếp cận nguồn vốn quốc tế quy mô lớn trong tương lai, phục vụ nhu cầu tăng trưởng bền vững, đồng thời hỗ trợ VPBank thực hiện các mục tiêu tài chính bền vững đã cam kết trong khuôn khổ khoản vay SLL.

Khoản vay cũng đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình dài hạn của VPBank, góp phần tăng cường gắn kết hoạt động tài chính với các mục tiêu phát triển bền vững, phù hợp với định hướng chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải thấp và nền kinh tế bao trùm của Việt Nam.

Những năm gần đây, VPBank liên tục đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững thông qua việc tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô tín dụng xanh và tăng cường tiếp cận các nguồn vốn quốc tế chất lượng cao.

Trong năm 2025, VPBank ghi dấu ấn bằng việc huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế với quy mô kỷ lục 1,56 tỷ USD và phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững trên thị trường quốc tế, nâng tổng quy mô các khoản huy động vốn quốc tế lên 2,36 tỷ USD.