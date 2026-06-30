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Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất 182%/năm

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Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Sơn Tùng (sinh năm 1992, trú phường Uông Bí) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo điều tra, tháng 5/2025, anh Q vay của Tùng 44 triệu đồng, thế chấp xe ô tô KIA Cerato BKS 30E-947.xx. Hai bên thỏa thuận mức lãi suất 4.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương khoảng 146 - 182%/năm) và cộng dồn tiền lãi vào gốc để tiếp tục tính lãi.

Dù anh Q đã trả hơn 43 triệu đồng tiền lãi, đến ngày 31/5/2026, số tiền lãi Tùng yêu cầu anh này thanh toán đã lên tới hơn 164 triệu đồng, chưa tính tiền gốc. Do không có khả năng chi trả, anh Q đã đến cơ quan Công an trình báo.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can Lại Sơn Tùng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Huy Nguyễn

Báo Pháp luật

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