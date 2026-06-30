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Quy định mới nhất về chuyển khoản ngân hàng chính thức áp dụng từ 1/7

| | Smart Money

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 77/2025/TT-NHNN chính thức có hiệu lực từ 1/7.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 77/2025/TT-NHNN nhằm sửa đổi, bổ sung quy chế cung ứng dịch vụ trực tuyến trong ngành. Quy định mới buộc các tổ chức tín dụng phải thiết lập thêm hàng rào bảo mật nâng cao đối với nhóm khách hàng có rủi ro cao hoặc các giao dịch có giá trị lớn.

Điểm đáng chú ý là kể từ ngày 1/7, hàng loạt lệnh chuyển tiền của các tổ chức, doanh nghiệp sẽ không thể thực hiện nếu thiếu sự phê duyệt trực tiếp và xác thực khuôn mặt của người đại diện theo pháp luật (NĐDPL).

Để chuẩn bị cho quy định này, các ngân hàng thương mại đã cụ thể hóa lộ trình phân loại đối tượng khách hàng với các hạn mức giao dịch rất chi tiết:

Tại ABBank: Ngân hàng phân tách rõ ràng hai nhóm đối tượng phải quét khuôn mặt khi thực hiện lệnh:

Quy định mới nhất về chuyển khoản ngân hàng chính thức áp dụng từ 1/7- Ảnh 1.

Như vậy, nhiều giao dịch thông thường trước đây nay sẽ phải thêm bước quét khuôn mặt.

Tại TPBank: Quy định cũng được triển khai tương tự trên nền tảng số của nhà băng này:

Quy định mới nhất về chuyển khoản ngân hàng chính thức áp dụng từ 1/7- Ảnh 2.

Không chỉ riêng ABBank hay TPBank, một loạt ông lớn như Vietcombank, VietinBank, Techcombank, Sacombank, MB Bank… cũng liên tục phát đi các thông báo khẩn cấp. Các ngân hàng này đề nghị các khách hàng tổ chức phải nhanh chóng hoàn tất thủ tục thu thập và đối chiếu dữ liệu sinh trắc học của người đại diện hợp pháp trước ngày 1/7.

Phía các nhà băng đưa ra cảnh báo nghiêm ngặt: Nếu đến thời hạn quy định mà thông tin tùy thân và dữ liệu khuôn mặt của NĐDPL chưa được đồng bộ, hệ thống sẽ tự động tạm dừng cung cấp các dịch vụ giao dịch điện tử của doanh nghiệp đó, bao gồm cả việc rút tiền trực tuyến hay chuyển khoản ra bên ngoài.

Theo Thái Hà

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
chuyển khoản

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