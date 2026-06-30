Trước tình hình lưu hành ngoại tệ giả diễn biến phức tạp tại thị trường trong nước, để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và thận trọng trong các giao dịch liên quan đến ngoại tệ của người dân và doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 khuyến cáo người dân và doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

Lưu ý trong giao dịch mua, bán ngoại tệ tiền mặt, phòng ngừa ngoại tệ giả. Ảnh minh hoạ.

Thực hiện mua, bán ngoại tệ tiền mặt tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối.

Bán (đổi) ngoại tệ tại các đại lý đổi ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

Không mua, bán, trao đổi ngoại tệ tiền mặt giữa các cá nhân với nhau hoặc tại các tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt giữa các cá nhân với nhau hoặc tại các tổ chức không được phép, ngoài việc gặp rủi ro liên quan đến ngoại tệ giả gây thiệt hại về tài sản, còn vi phạm quy định của pháp luật và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng theo quy định tại Điều 27 Chương II Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ ngoại tệ có dấu hiệu giả, người dân và doanh nghiệp cần:

Không tiếp tục sử dụng, lưu hành hoặc chuyển nhượng cho người khác.

Thông báo cho Công an Thành phố Hà Nội hoặc tổ chức tín dụng gần nhất để kiểm tra, xử lý theo quy định; Phối hợp cung cấp thông tin nhằm phục vụ công tác xác minh (nếu có).

Việc chủ động phòng ngừa ngoại tệ giả không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần giữ vững an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội và sự ổn định của thị trường ngoại hối trên địa bàn Thành phố Hà Nội.