Lưu ý cho người hay chuyển khoản nhanh qua Zalo: 4 bước không được bỏ qua

Với tính năng chuyển khoản nhanh qua Zalo, bạn có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền ngay trong khung chat. Chính sự nhanh chóng này khiến tính năng chuyển khoản qua Zalo ngày càng được nhiều người sử dụng.

Tuy nhiên, vì mọi thao tác diễn ra rất nhanh nên người dùng cũng dễ chủ quan. Chỉ cần bỏ qua một bước kiểm tra nhỏ, khoản tiền có thể bị gửi nhầm người hoặc nhầm số tiền mong muốn. Để việc chuyển khoản vừa tiện lợi vừa an tâm hơn, dưới đây là những điều nên kiểm tra trước khi nhấn nút xác nhận.

1. Kiểm tra đúng thông tin người nhận

Khi chuyển khoản qua Zalo, nhiều người có thói quen chỉ kiểm tra đúng tên hiển thị là bấm chuyển khoản ngay. Tuy nhiên, không ít trường hợp có nhiều người trùng tên trong danh bạ khiến việc nhầm lẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, hãy dành vài giây kiểm tra kỹ thông tin người nhận, đối chiếu với cuộc trò chuyện đang mở, tên chủ tài khoản hiển thị sẽ giảm thiểu rủi ro.

Ảnh minh họa

Một thao tác nhỏ nhưng giúp hạn chế đáng kể nguy cơ chuyển nhầm tiền.

2. Kiểm tra lại số tiền trước khi chuyển khoản

Đây là lỗi khá phổ biến, đặc biệt khi đang vội hoặc thao tác liên tục. Chỉ cần thừa hoặc thiếu một số 0, khoản tiền chuyển đi có thể chênh lệch rất lớn so với dự định ban đầu. Trước khi xác nhận giao dịch, hãy nhìn lại số tiền một lần nữa để chắc chắn mình nhập đúng. Nếu đang chia tiền cho nhiều người hoặc thanh toán nhiều khoản trong ngày, việc kiểm tra kỹ ngày càng trở nên cần thiết.

3. Xem lại nội dung chuyển khoản

Nội dung chuyển khoản tuy là chi tiết nhỏ nhưng lại rất hữu ích khi cần đối chiếu giao dịch sau này. Nếu chuyển tiền ăn uống, trả nợ hay thanh toán một khoản cụ thể, hãy ghi nội dung ngắn gọn, rõ ràng thay vì để trống hoặc nhập qua loa. Điều này giúp cả người gửi lẫn người nhận dễ dàng kiểm tra lại lịch sử giao dịch khi cần, đồng thời tránh những hiểu nhầm không đáng có.

4. Lưu lại thông tin giao dịch sau khi chuyển thành công

Sau khi hoàn tất chuyển khoản, nhiều người thường đóng ứng dụng ngay vì nghĩ không cần dùng đến nữa. Tuy nhiên, việc lưu lại biên lai hoặc chụp màn hình thông tin giao dịch sẽ rất hữu ích nếu sau này cần đối chiếu, xác nhận đã thanh toán hoặc xử lý các tình huống phát sinh. Thói quen này chỉ mất vài giây nhưng có thể giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian khi cần tra cứu.

Hướng dẫn chuyển khoản nhanh qua Zalo

Cách 1: Click vào thẻ “chuyển khoản” khi nhận thông tin STK

Trong khung chat Zalo, khi nhận thông tin STK, ứng dụng sẽ tự động tạo thẻ thông tin tài khoản của người nhận.

Thẻ chuyển khoản nhanh khi trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng trên Zalo

Nếu bấm vào nút “Lưu tài khoản”, Zalo sẽ lưu thông tin tài khoản ngân hàng lại để bạn có thể tiến hành chuyển khoản nhanh trên Zalo vào những lần sau.

Nếu muốn chuyển khoản nhanh, bạn chỉ cần bấm vào nút “Chuyển khoản”, nhập số tiền và nội dung chuyển khoản, bấm nút “Chuyển khoản”.

Giao diện màn hình chuyển khoản nhanh trên Zalo

Sau khi bấm nút “Chuyển khoản”, Zalo sẽ chuyển hướng sang ứng dụng ngân hàng của bạn. Bạn chỉ cần đăng nhập, sau đó nhập mã OTP là hoàn thành xong giao dịch.

Bấm “Tiếp tục”, nhập mã OTP và hoàn thành giao dịch chuyển khoản nhanh qua Zalo

Cách 2: Click vào nút “Chuyển khoản” trong khung chat Zalo

Trong trường hợp bạn đã lưu STK ngân hàng của người nhận trong khung chat Zalo, cách chuyển khoản nhanh sẽ thế này.

Bấm vào nút 3 chấm bên cạnh ô nhập tin nhắn, click vào nút “Chuyển khoản”.

Có thể Chuyển khoản ngay trong ứng dụng Zalo

Tiếp theo, bạn nhập số tiền cần chuyển khoản và tiếp tục các thao tác như ở Cách 1.