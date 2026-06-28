Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 1/7, chuyển khoản 19 khoản tiền này không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

| | Smart Money

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định nhiều khoản tiền chuyển qua tài khoản ngân hàng không phải nộp thuế, gồm kiều hối, hoàn tiền, vay mượn và nhiều khoản khác.

Căn cứ tại Điều 4, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 về các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ tiền lương và các khoản thu nhập khác thuộc diện chịu thuế, từ tháng 7/2026 sẽ có 19 khoản tiền chuyển khoản không phải nộp thuế TNCN, gồm:

- Tiền tự chuyển giữa các tài khoản đứng tên chính mình.

- Tiền nhận từ người thân, bạn bè để vay mượn, hỗ trợ hoặc giúp đỡ tài chính, do không được xác định là thu nhập chịu thuế.

- Tiền chuyển khoản phục vụ đáo hạn ngân hàng, vì không làm phát sinh thu nhập.

- Các khoản hoàn tiền như hoàn tiền hàng, hoàn tiền đặt cọc khi hủy đơn, trả lại tiền do hàng hóa bị lỗi hoặc thanh lý hợp đồng; đây không phải doanh thu của cá nhân, hộ kinh doanh.

- Tiền kiều hối do người thân ở nước ngoài gửi về.

- Tiền lãi từ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

- Tiền cá nhân nhận hộ hoặc thu hộ (COD), sau đó chuyển trả theo ủy quyền, vì không phải khoản thu nhập thực tế.

- Tiền thu từ việc bán nhà, đất sau khi đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định, sẽ không bị tính thuế thêm lần nữa.

- Tiền lương sau khi đã khấu trừ thuế chuyển cho vợ, chồng hoặc người thân khác, với điều kiện chứng minh được nguồn tiền hợp pháp.

- Các khoản tiền bồi thường như bảo hiểm, tai nạn lao động hoặc bồi thường của Nhà nước.

- Thu nhập từ hoạt động kinh doanh nhà trọ có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm. Trường hợp này không phải nộp thuế nhưng vẫn phải kê khai thuế định kỳ theo quy định.

- Thu nhập từ việc tự nuôi, tự trồng và bán sản phẩm chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường.

- Thu nhập từ tiền lương dưới 17 triệu đồng/tháng (đối với người không có người phụ thuộc), sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc.

- Tiền nhận từ các quỹ từ thiện, tổ chức nhân đạo được cấp phép hoặc các khoản học bổng từ ngân sách nhà nước và chương trình khuyến học.

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công khi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ và tiền lương, tiền công trả cho những ngày nghỉ phép chưa sử dụng theo quy định.

- Thu nhập từ quyền tác giả đối với kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi được thương mại hóa theo quy định.

- Thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia tham gia dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và nhà đầu tư góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài làm việc trong các chương trình, dự án ODA không hoàn lại; cá nhân Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; và cá nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Theo Minh Trang

vtv.vn

Từ Khóa:
thuế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng bắt mua bảo hiểm nhân thọ 150 triệu mới cho vay, đến khi yêu cầu bồi thường 6,5 tỷ thì công ty từ chối: Tòa phán thế nào?

Ngân hàng bắt mua bảo hiểm nhân thọ 150 triệu mới cho vay, đến khi yêu cầu bồi thường 6,5 tỷ thì công ty từ chối: Tòa phán thế nào? Nổi bật

Mua vàng nhẫn, vàng miếng hay giữ tiền mặt có lợi hơn?

Mua vàng nhẫn, vàng miếng hay giữ tiền mặt có lợi hơn? Nổi bật

Cục Thuế phát công điện hỏa tốc: Triển khai gia hạn thuế, tiền thuê đất trên toàn quốc

Cục Thuế phát công điện hỏa tốc: Triển khai gia hạn thuế, tiền thuê đất trên toàn quốc

07:30 , 28/06/2026
Công an TP.HCM khởi tố thêm 51 kẻ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ

Công an TP.HCM khởi tố thêm 51 kẻ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ

21:06 , 27/06/2026
Từ số tiền hơn 5 tỷ đồng, công an bắt kẻ cầm đầu tài khoản Lê Văn Hoàng SN 1995

Từ số tiền hơn 5 tỷ đồng, công an bắt kẻ cầm đầu tài khoản Lê Văn Hoàng SN 1995

17:34 , 27/06/2026
Bắt đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (SN 2004) liên quan đến hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Bắt đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (SN 2004) liên quan đến hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

13:27 , 27/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên