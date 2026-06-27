Bắt đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (SN 2004) liên quan đến hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Mới đây, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây bị cáo buộc chuyên thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công nghệ cao nhằm trục lợi.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Đạt (SN 2004, trú tại phường Long Biên, TP Hà Nội) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây. Đạt đã móc nối với nhiều người tại Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Sơn La và Bắc Ninh để hình thành mạng lưới thu mua, lưu giữ và mua bán tài khoản ngân hàng với quy mô lớn.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt tại cơ quan công an (Ảnh: CTTĐTCATPHN)

Điểm đáng chú ý trong vụ án là việc các đối tượng không chỉ mua bán tài khoản ngân hàng mà còn sử dụng một phần mềm có khả năng can thiệp vào camera điện thoại nhằm vượt qua lớp xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Theo cơ quan công an, công cụ này có thể điều hướng và chiếm quyền điều khiển camera trên thiết bị di động. Khi ngân hàng yêu cầu xác thực khuôn mặt theo thời gian thực, phần mềm sẽ chặn camera thật, thay vào đó truy cập kho ảnh trong điện thoại để sử dụng ảnh chân dung của chủ tài khoản đưa vào hệ thống xác thực.

Bằng thủ đoạn này, các đối tượng bị cáo buộc đã vượt qua lớp bảo mật sinh trắc học, qua đó sử dụng các tài khoản ngân hàng thu thập được phục vụ cho nhiều hoạt động như thanh toán tiền đánh bạc, rửa tiền, chạy quảng cáo vi phạm pháp luật và các giao dịch bất hợp pháp khác.

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: CTTĐTCATPHN)

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Tiến Đạt đã cùng Hoàng Đức Mạnh (SN 2004, cùng trú tại phường Long Biên, Hà Nội) góp vốn để thu mua các tài khoản ngân hàng rồi bán lại nhằm hưởng chênh lệch.

Chỉ tính từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, hai đối tượng bị cáo buộc đã thu thập, tàng trữ và mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính lên tới hàng tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc mua bán tài khoản, Đạt còn bị xác định đã bán hoặc cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng kèm theo công cụ vượt xác thực sinh trắc học cho các "chân rết" hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tạo thành mạng lưới phân phối tài khoản phục vụ các hoạt động phạm pháp trên không gian mạng.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng liên quan.

Các bị can bị điều tra về các hành vi gồm: thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Từ vụ án này, cơ quan công an tiếp tục phát đi cảnh báo về tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng đang diễn biến phức tạp. Theo đó, việc bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, căn cước công dân dù vì bất kỳ lý do nào cũng có thể khiến người sở hữu vô tình tiếp tay cho các đường dây rửa tiền, lừa đảo hoặc các hoạt động phạm pháp khác, đồng thời có nguy cơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bên cạnh đó, người dân được khuyến cáo chỉ cài đặt ứng dụng từ Google Play hoặc App Store, tuyệt đối không sử dụng các phần mềm không rõ nguồn gốc. Những công cụ độc hại có thể âm thầm chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp dữ liệu khuôn mặt, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối với các tổ chức tín dụng, cơ quan chức năng đề nghị tiếp tục nâng cấp hệ thống nhận diện sinh trắc học, bổ sung các giải pháp phát hiện camera giả lập, hình ảnh hoặc video được sử dụng để đánh lừa hệ thống xác thực, góp phần nâng cao khả năng phòng chống tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh các phương thức tấn công ngày càng tinh vi.

*Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an