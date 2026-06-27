Những trường hợp nào khiến tài khoản ngân hàng bị phong tỏa ngay?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Không chỉ liên quan đến các vụ việc điều tra hay tranh chấp, tài khoản ngân hàng của cá nhân còn có thể bị phong tỏa trong một số trường hợp liên quan đến nghĩa vụ thuế. Việc hiểu rõ quy định sẽ giúp người dân chủ động hơn trong quản lý tài chính cá nhân.

Cơ quan nào có quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản?

Theo quy định của pháp luật, việc phong tỏa tài khoản ngân hàng không được thực hiện tùy tiện mà phải căn cứ vào quyết định hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Trong thực tế, các cơ quan như cơ quan điều tra, tòa án, cơ quan thi hành án hoặc cơ quan thuế có thể yêu cầu ngân hàng áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản trong những trường hợp nhất định.

Mục đích của việc phong tỏa tài khoản là bảo đảm thi hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản hoặc bảo đảm thu hồi các khoản phải nộp theo quy định.

Trường hợp nào bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan thuế?

Một trong những trường hợp phổ biến là người nộp thuế không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng thời hạn và thuộc diện bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Khi đó, cơ quan thuế có thể gửi yêu cầu đến ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản để thực hiện phong tỏa hoặc trích tiền từ tài khoản nhằm thu hồi các khoản tiền thuế nợ, tiền chậm nộp và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

Biện pháp này được áp dụng nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và hạn chế tình trạng chây ì nghĩa vụ thuế.

Ngoài nghĩa vụ thuế, tài khoản còn có thể bị phong tỏa khi nào?

Bên cạnh các trường hợp liên quan đến thuế, tài khoản ngân hàng còn có thể bị phong tỏa khi phát sinh tranh chấp giữa các chủ tài khoản chung; khi có yêu cầu từ cơ quan tiến hành tố tụng; hoặc khi phát hiện giao dịch có dấu hiệu sai sót, nhầm lẫn cần xác minh.

Trong một số trường hợp khác, việc phong tỏa còn được thực hiện theo thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ dân sự hoặc tài chính đã cam kết.

Người dùng cần lưu ý gì?

Các chuyên gia khuyến nghị người dân nên thường xuyên kiểm tra tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế, theo dõi các thông báo từ cơ quan chức năng và cập nhật đầy đủ thông tin với ngân hàng.

Việc chủ động nắm bắt quy định không chỉ giúp tránh những gián đoạn trong giao dịch mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi tài chính của mỗi cá nhân. Trong trường hợp nhận được thông báo về việc phong tỏa tài khoản, người dùng cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn xử lý theo quy định.