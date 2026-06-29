Hơn 1.000 tỷ đồng giao dịch qua 266 tài khoản trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Các đối tượng trong đường dây phạm tội. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Sáng 29/6, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đường dây này do nhóm đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, tổ chức hoạt động tinh vi trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã đã thuê địa điểm hoạt động tại ba khu chung cư trên địa bàn phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, 5 đối tượng đều trú tại Đài Loan (Trung Quốc) bao gồm: Chang Chia Hsien (sinh ngày 31/10/1995), Yu Li Hao (sinh ngày 1/5/1998), Pan Kun Yen (sinh ngày 19/8/1992), Hsueh Wei Chung (sinh ngày 2/1/1994), Lin Huy Mei (sinh ngày 19/9/2001) cầm đầu, trực tiếp quản lý, giám sát các nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ cho hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.

Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm này tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ và mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau.

Theo cơ quan điều tra, mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1-3 tỷ đồng. Các đối tượng yêu cầu người mở tài khoản không sử dụng số điện thoại trùng với thông tin đăng ký ngân hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau khi hoàn tất, toàn bộ dữ liệu tài khoản được chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan quản lý, phân loại và sử dụng để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Chỉ trong hơn hai tháng hoạt động, từ tháng 4 đến tháng 6/2026, đường dây này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội “Đánh bạc” và “Rửa tiền” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.