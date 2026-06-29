Ngân hàng cảnh báo khẩn đến người có nợ quá hạn

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Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa đưa ra thông báo quan trọng đối với khách hàng sử dụng thẻ tín dụng, lưu ý về những ảnh hưởng của việc chậm thanh toán theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo VIB, nếu khách hàng thanh toán thẻ tín dụng trễ hạn từ 10 ngày trở lên, khoản nợ sẽ bị chuyển sang trạng thái nợ quá hạn. Đây là quy định áp dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lịch sử tín dụng của khách hàng.

Đáng chú ý, ngay cả khi khách hàng đã thanh toán đầy đủ số tiền thanh toán tối thiểu, trạng thái nhóm nợ quá hạn cũng không được xóa ngay lập tức mà sẽ tiếp tục được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định.

Cụ thể, đối với khách hàng đang có bất kỳ khoản dư nợ trả góp nào với kỳ hạn trên 12 tháng, nhóm nợ sẽ được giữ nguyên trong vòng 3 tháng kể từ ngày hoàn tất việc thanh toán đầy đủ số tiền thanh toán tối thiểu.

Trong khi đó, nếu khách hàng không có bất kỳ khoản dư nợ trả góp nào với kỳ hạn trên 12 tháng, thời gian giữ nguyên nhóm nợ sẽ là 1 tháng kể từ thời điểm thanh toán đầy đủ số tiền thanh toán tối thiểu.

Theo VIB, việc bị chuyển và duy trì nhóm nợ quá hạn có thể ảnh hưởng đáng kể đến lịch sử tín dụng của khách hàng trong các giao dịch vay vốn hoặc sử dụng sản phẩm tín dụng sau này tại tất cả các ngân hàng và tổ chức tín dụng ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc chậm thanh toán còn có thể khiến khách hàng phát sinh các khoản phí theo biểu phí của ngân hàng. Vì vậy, VIB khuyến nghị khách hàng chủ động thanh toán ít nhất số tiền tối thiểu trước hạn ghi trên sao kê để tránh bị chuyển nhóm nợ, phát sinh chi phí cũng như hạn chế ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng.

Việc thanh toán đúng hạn không chỉ giúp khách hàng tránh các khoản phí phát sinh mà còn góp phần duy trì lịch sử tín dụng tốt, tạo thuận lợi khi tiếp cận các sản phẩm tín dụng trong tương lai.