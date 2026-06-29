Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa ngay lập tức nếu rơi vào 4 trường hợp sau

Đóng băng tài khoản khi vi phạm nghĩa vụ thuế và lệnh phong tỏa từ cơ quan nhà nước

Việc đóng băng tài khoản mang tính cưỡng chế mạnh nhất thường gắn liền với các yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc do người dùng vi phạm nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Căn cứ theo Điều 125 và Điều 129 Luật Quản lý thuế 2019, người nộp thuế cố tình chây ì, không nộp thuế đúng hạn và thuộc diện cưỡng chế sẽ bị cơ quan thuế gửi văn bản yêu cầu ngân hàng phong tỏa hoặc trích lập số dư để thu hồi nợ.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng bắt buộc phải phong tỏa tài khoản khi có văn bản yêu cầu từ Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra hoặc Cơ quan thi hành án. Đặc biệt, dựa trên Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm giám sát chặt chẽ và có quyền lập tức đóng băng, báo cáo Ngân hàng Nhà nước nếu phát hiện dòng tiền lớn luân chuyển bất thường, không rõ nguồn gốc hoặc liên quan đến các danh sách đen quốc tế.

Khóa tài khoản khi chưa cập nhật sinh trắc học và giấy tờ tùy thân hết hạn

Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất hiện nay, xuất phát từ nỗ lực làm sạch dữ liệu người dùng của toàn hệ thống tín dụng. Cụ thể, theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN và Thông tư 17/2024/TT-NHNN, kể từ ngày 1/1/2025, toàn bộ tài khoản thanh toán chưa được thu thập dữ liệu sinh trắc học hoặc dữ liệu không khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị dừng các giao dịch điện tử.

Cùng với đó, việc sử dụng giấy tờ tùy thân đã hết hiệu lực cũng khiến tài khoản bị khóa chiều đi. Hệ thống sẽ tự động đóng băng tài khoản đối với các trường hợp sử dụng Chứng minh nhân dân 9 số, do loại giấy tờ này đã chính thức hết giá trị pháp lý sau ngày 31/12/2024. Ngoài ra, đối với các tài khoản sử dụng hộ chiếu là giấy tờ tùy thân cũng không được chấp nhận và cần cập nhật giấy tờ tùy thân mới theo quy định để sử dụng bình thường. Quy định này được áp dụng triệt để nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán tài khoản ảo và các hành vi gian lận danh tính.

Rủi ro bảo mật trên thiết bị di động và dấu hiệu xâm nhập trái phép

Ngoài các yếu tố pháp lý từ cơ quan nhà nước, ngân hàng cũng được cấp quyền tự động khóa tài khoản để bảo vệ người dùng trong các tình huống khẩn cấp theo đúng các điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ thanh toán. Hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ kích hoạt lệnh khóa nếu phát hiện tài khoản đăng nhập sai mật khẩu quá số lần quy định, phát sinh giao dịch lớn vào đêm khuya hoặc truy cập từ địa chỉ IP lạ tại nước ngoài.

Đáng chú ý, từ ngày 1/3/2026, các ứng dụng ngân hàng số sẽ tự động thoát hoặc ngừng hoạt động nhằm tuân thủ Thông tư số 77/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2024/TT-NHNN. Các ứng dụng sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức nếu phát hiện thiết bị đang bật trình gỡ lỗi, chạy máy ảo, bị chèn mã lạ trái phép hoặc thiết bị đã bị phá khóa bảo mật như root (trên Android) và jailbreak (trên iOS). Đây là biện pháp phòng vệ kỹ thuật số cao nhất để ngăn chặn kẻ gian tẩu tán tài sản trước khi chủ tài khoản phát hiện sự cố.

Quy định xử lý tài khoản ngủ đông không phát sinh giao dịch

Trường hợp cuối cùng liên quan đến quy chế quản lý nội bộ và thỏa thuận cung cấp dịch vụ giữa khách hàng với các ngân hàng. Các tài khoản thanh toán không phát sinh bất kỳ giao dịch chủ động nào như nạp, rút hay chuyển tiền trong khoảng thời gian từ 12 đến 24 tháng liên tục sẽ được chuyển sang trạng thái ngủ đông. Khi số dư rơi xuống mức 0 đồng hoặc không đủ duy trì mức tối thiểu trong một thời gian dài, hệ thống sẽ tự động đóng tài khoản.

Quy trình này không chỉ giúp tổ chức tín dụng tối ưu hóa hệ thống quản lý dữ liệu, mà còn trực tiếp bảo vệ khách hàng khỏi nguy cơ phát sinh nợ xấu từ các khoản phí quản lý hay phí duy trì dịch vụ thường niên tự động cộng dồn qua nhiều năm.