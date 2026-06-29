Công an điều tra giao dịch chuyển khoản hơn 5 tỷ đồng trong 6 ngày: 11 người đã bị bắt

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet (website www.hira88.com).

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát hình sự và chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về việc phòng ngừa, đấu tranh tội phạm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong thời gian diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trên.

Qua công tác nghiệp vụ, vào đầu tháng 5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng qua địa chỉ www.hira88.com.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan Công an xác định, đường dây đánh bạc trên được tổ chức và phân thành nhiều tầng, cầm đầu tài khoản tổng tại Việt Nam là Lê Văn Hoàng (sinh năm 1995), tạm trú tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai.

Theo đó, Hoàng đã câu kết với đối tượng tại nước ngoài, thiết lập một đường dây đánh bạc xuyên Quốc gia, với Lê Văn Hoàng là đối tượng quản lý tài khoản tổng tại Việt Nam.

Từ tài khoản tổng, Hoàng tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản con, rồi thiết lập một đường dây đánh bạc nhiều tầng, nhiều lớp tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các đối tượng dưới sự chỉ đạo của Hoàng đã trực tiếp tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền rất lớn.

Bước đầu, Cơ quan Công an chứng minh số tiền đánh bạc chỉ trong 06 ngày đầu diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026) (từ ngày 11/6/2026 đến ngày 17/6/2026) là hơn 05 tỷ đồng, trong đó, chỉ riêng 02 đối tượng đại lý cấp dưới của Hoàng là Nguyễn Quốc Trường (sinh năm 1988) và Trần Hữu An (sinh năm 1990), cùng trú tại TP.

Đồng Nai ngoài việc tổ chức cho đối tượng khác đánh bạc thì cũng đã trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền gần 01 tỷ đồng.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 17 đến ngày 25/6/2026, Ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành bắt giữ 11 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.