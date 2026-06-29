Từ tháng 7, bắt buộc làm điều này để tiếp tục giao dịch chuyển khoản/nạp rút tiền tại một ngân hàng

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Từ ngày 1/7, Techcombank sẽ triển khai nâng cấp tiêu chuẩn bảo mật cho phương thức xác thực giao dịch trên ứng dụng Techcombank Mobile nhằm tuân thủ quy định tại Thông tư 50/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Theo thông báo của Techcombank, việc nâng cấp được thực hiện để tăng cường an toàn cho tài khoản khách hàng, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện các giao dịch trực tuyến.

Cụ thể, khi đăng nhập vào ứng dụng Techcombank Mobile, khách hàng sẽ nhận được thông báo mời nâng cấp tiêu chuẩn bảo mật cho phương thức xác thực giao dịch.

Quá trình nâng cấp gồm một số bước đơn giản. Trước tiên, khách hàng chọn "Nâng cấp ngay" trên màn hình thông báo. Tiếp đó, lựa chọn "Kích hoạt Face ID/Touch ID" , sau đó tạo mã khóa mới gồm 6 chữ số theo hướng dẫn hiển thị trên ứng dụng và hoàn tất quá trình cập nhật.

Từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7, thông báo nâng cấp sẽ xuất hiện khi khách hàng đăng nhập vào Techcombank Mobile và người dùng có thể lựa chọn nâng cấp ngay hoặc thực hiện sau.

Từ ngày 6/7 trở đi, khách hàng sẽ không thể bỏ qua thông báo và cần hoàn tất việc nâng cấp tiêu chuẩn bảo mật cho phương thức xác thực giao dịch theo hướng dẫn trên ứng dụng Techcombank Mobile trước khi tiếp tục sử dụng.

Techcombank cũng lưu ý khách hàng cần cập nhật ứng dụng Techcombank Mobile lên phiên bản 4.0.15 trở lên để có thể thực hiện việc nâng cấp tiêu chuẩn bảo mật.

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động cập nhật ứng dụng và hoàn tất quá trình nâng cấp ngay khi nhận được thông báo nhằm đảm bảo việc xác thực giao dịch diễn ra thuận lợi, an toàn và tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật mới.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ Techcombank thông qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của ngân hàng.