Vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ: Khởi tố 248 bị can, tạm giữ gần 683 tỷ đồng

Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án hình sự, 248 bị can liên quan vụ án " hợp đồng kỳ nghỉ ".

Cơ quan công an tạm giữ tiền, tài sản với tổng giá trị khoảng gần 683 tỷ đồng. Trong đó, Công an TP Hà Nội đã tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên Công ty New Era, trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm một khách sạn tại tỉnh Quảng Ninh và thửa đất rộng 5,6ha tại tỉnh Ninh Bình.

Đáng chú ý, trong vụ án này, Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ vai trò của những người cố vấn pháp lý cho các công ty.

Theo cơ quan công an, thậm chí các đối tượng thuộc những công ty này còn thành lập thêm một công ty tư vấn pháp lý, hứa hẹn hỗ trợ nạn nhân đòi lại tiền, nhưng thực chất tiếp tục phục vụ cho hoạt động lừa đảo.

Công an Hà Nội lấy lời khai các đối tượng.

Công an TP Hà Nội xác định các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều công ty mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ.

Thông qua hình thức gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các đối tượng tiếp cận khách hàng, sau đó giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ” có giá từ hàng trăm triệu đồng.

Để tạo lòng tin, nhân viên tư vấn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá lớn, đồng thời hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời khi không có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, những cam kết này chủ yếu được nói bằng miệng, không thể hiện trong hợp đồng hoặc văn bản pháp lý.

Khi người mua muốn chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục lập công ty môi giới, sử dụng dữ liệu khách hàng để liên hệ, hứa hẹn có thể sang nhượng kỳ nghỉ với giá cao bất thường. Từ đó, chúng yêu cầu khách nộp thêm tiền đặt cọc, phí môi giới, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Cơ quan điều tra xác định, các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho khách hàng như cam kết. Số tiền thu được bị sử dụng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời tập trung thu hồi tài sản cho người bị hại.