Từ 1-7: Doanh nghiệp chuyển khoản từ 10 triệu đồng phải xác thực khuôn mặt người đại diện pháp luật

Đó là quy định tại Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về bảo đảm an toàn, bảo mật trong cung cấp dịch vụ trực tuyến, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Theo quy định, các tổ chức tín dụng phải thiết lập thêm hàng rào bảo mật đối với nhóm khách hàng có rủi ro cao hoặc các giao dịch giá trị lớn. Một trong những thay đổi đáng chú ý là nhiều lệnh chuyển tiền, rút tiền trực tuyến của tổ chức, doanh nghiệp sẽ không thể thực hiện nếu thiếu bước phê duyệt trực tiếp và xác thực sinh trắc học khuôn mặt của người đại diện theo pháp luật.

Thực hiện thông tư, nhiều ngân hàng thương mại thông báo, từ hôm nay 1-7, nếu thông tin tùy thân và dữ liệu sinh trắc học của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa được cập nhật, hệ thống có thể tạm dừng cung cấp các dịch vụ giao dịch điện tử, bao gồm chuyển khoản và rút tiền trực tuyến.

Các ngân hàng thương mại cũng ban hành hướng dẫn chi tiết theo từng nhóm khách hàng. Cụ thể, TPBank cho biết đã triển khai phân loại giao dịch trên nền tảng TPBank Biz trước ngày1-7. Theo đó, đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán đơn giản, người đại diện theo pháp luật phải xác thực khuôn mặt kết hợp OTP khi thực hiện giao dịch chuyển tiền, giao dịch ví điện tử từ 10 triệu đồng/lần hoặc từ 20 triệu đồng/ngày; thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng hoặc giao dịch chuyển tiền quốc tế.

Đối với tổ chức mới thành lập hoặc mới thiết lập quan hệ với TPBank trong vòng 12 tháng, yêu cầu xác thực khuôn mặt áp dụng với giao dịch chuyển tiền, thanh toán từ 50 triệu đồng/lần hoặc từ 100 triệu đồng/ngày. Theo TPBank, các mức này được thiết lập thấp hơn ngưỡng tối đa nhằm tăng cường bảo vệ dòng tiền cho doanh nghiệp.

Tương tự, ABBank áp dụng xác thực khuôn mặt với doanh nghiệp mở tài khoản dưới 12 tháng hoặc doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng khi thực hiện giao dịch từ 50 triệu đồng/lần hoặc từ 100 triệu đồng/ngày. Với khách hàng áp dụng mô hình kế toán đơn giản “Người nhập và duyệt”, người đại diện theo pháp luật phải xác thực khuôn mặt với giao dịch từ 10 triệu đồng/lần hoặc từ 20 triệu đồng/ngày.

ABBank cũng điều chỉnh quyền của tài khoản “Người nhập và duyệt”. Theo đó, người dùng chỉ được khởi tạo giao dịch vượt hạn mức nếu chính là người đại diện theo pháp luật; đồng thời chỉ được phê duyệt các lệnh do mình tạo và không được duyệt lệnh do người dùng khác khởi tạo. Các giao dịch dưới ngưỡng quy định vẫn thực hiện theo phương thức hiện hành.

Trong khi đó, ACB yêu cầu khách hàng doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp áp dụng kế toán đơn giản) phải đăng ký tối thiểu hai vai trò giao dịch trên nền tảng ACB ONE BIZ.

Cụ thể, doanh nghiệp phải có một người sử dụng với vai trò “Kế toán trưởng” để tạo giao dịch và một người dùng với quyền “Duyệt lệnh”, ưu tiên là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền. Các tài khoản đang được phân quyền “Tất cả các quyền” phải chuyển sang quyền “Duyệt lệnh” và bổ sung thêm người dùng thực hiện chức năng tạo giao dịch.

Ngoài TPBank, ABBank và ACB, nhiều ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, Techcombank, Sacombank, MB cũng đã phát thông báo đề nghị khách hàng doanh nghiệp sớm hoàn tất cập nhật dữ liệu sinh trắc học, rà soát phân quyền và đăng ký tài khoản duyệt lệnh trước ngày 1-7 để tránh gián đoạn hoạt động thanh toán.