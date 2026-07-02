ACB: Du lịch hè 2026, khi trải nghiệm trở thành vitamin cho sức khỏe tinh thần

Xu hướng du lịch phục hồi sức khỏe tinh thần lên ngôi

Trong nhiều năm qua, những chuyến đi thường gắn với lịch trình dày đặc và mong muốn tận dụng tối đa từng ngày nghỉ. Nhưng khi áp lực công việc và nhịp sống ngày càng hối hả, kỳ vọng của du khách cũng dần thay đổi. Điều được quan tâm nhiều hơn không còn là đi được bao nhiêu nơi, mà là trở về trong trạng thái như thế nào sau mỗi chuyến đi.

Sự dịch chuyển này thể hiện rõ ở nhóm du khách cao cấp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Báo cáo The 2025 Intentional Traveler của Luxury Group by Marriott International cho thấy, 90% du khách cao cấp xem trải nghiệm wellness là yếu tố quan trọng khi lựa chọn điểm lưu trú. Du lịch chăm sóc sức khỏe đang chuyển từ một phân khúc cao cấp thành động lực tăng trưởng chính của ngành du lịch toàn cầu. Theo Global Wellness Institute (Viện Sức khoẻ toàn cầu), chi tiêu cho du lịch chăm sóc sức khỏe dự kiến vượt 1.000 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng gần 10% mỗi năm.

Du lịch phục hồi sức khỏe tinh thần đang dần trở thành xu hướng du lịch toàn cầu

Với nhiều du khách, wellness không nhất thiết bắt đầu bằng những liệu trình spa đắt đỏ. Đôi khi, sự tái tạo đến từ việc bước vào một không gian đủ khác với nhịp sống thường nhật, nơi con người có thể sống chậm hơn, kết nối với thiên nhiên và tìm lại sự cân bằng trong hiện tại. Từ những khu nghỉ bên bờ biển, retreat giữa núi rừng đến các trải nghiệm chăm sóc giấc ngủ, thiền định hay khám phá văn hóa địa phương, wellness dần trở thành một phần trong chuẩn mực nghỉ dưỡng hiện đại.

Khi những chuyến đi được xem là một khoản đầu tư cho sức khỏe tinh thần, người dùng cũng có xu hướng lên kế hoạch chi tiêu để tối ưu ngân sách nhưng vẫn tận hưởng trọn vẹn giá trị của kỳ nghỉ. Đây cũng là lý do những giải pháp thanh toán thông minh cùng các ưu đãi đi kèm ngày càng được quan tâm.

Thẻ tín dụng ACB: Lựa chọn tối ưu cho một kỳ nghỉ đáng nhớ

Một trong những bài toán quen thuộc của mỗi kỳ nghỉ là ngân sách thường được tập trung cho vé máy bay, khách sạn còn những khoản như di chuyển hay ăn uống lại là chi phí phát sinh sau đó. Vì vậy, nếu khoản chi đầu tiên mang về thêm ngân sách cho phần còn lại của hành trình thì trải nghiệm du lịch sẽ "nhẹ ví" hơn đáng kể.

Chẳng hạn, một gia đình sử dụng thẻ ACB Visa Signature để thanh toán khoảng 8 triệu đồng tiền vé máy bay trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ sẽ nhận voucher UrBox trị giá 1 triệu đồng. Khoản ưu đãi này có thể tiếp tục được sử dụng cho chi phí di chuyển với Be, Xanh SM, đổ xăng tại Petrolimex, PVOil hoặc nhiều nhu cầu khác trong suốt kỳ nghỉ. Bên cạnh đó, người dùng còn được tặng một lượt sử dụng phòng chờ sân bay tại hơn 1.200 phòng chờ trên toàn cầu và được hoàn phí thường niên năm đầu khi đạt mức chi tiêu theo điều kiện của chương trình.

Ngoài ra, chủ thẻ tín dụng ACB có thể tận dụng nhiều chương trình giảm giá khi đặt vé máy bay, khách sạn hoặc các dịch vụ du lịch trên những nền tảng quen thuộc như Trip.com, Agoda hay Traveloka.

Trong xu hướng du lịch hướng đến sự phục hồi sức khỏe tinh thần, những đặc quyền phù hợp không chỉ giúp tối ưu ngân sách, mà còn tạo thêm dư địa để tận hưởng trọn vẹn từng trải nghiệm.

Mở mới thẻ, nhận quà đến 1 triệu đồng khi chi tiêu đạt điều kiện trong 30 ngày đầu tiên Visa Signature/Privilege Visa Signature: Chi tiêu từ 8 triệu đồng, nhận voucher UrBox 1 triệu đồng, tặng 1 lượt phòng chờ thương gia cao cấp, hoàn phí thường niên năm đầu tiên

Visa Platinum, Visa Gold, JCB Gold: Chi tiêu từ 3 triệu đồng, nhận voucher UrBox 300.000 đồng. Đặc quyền du lịch Traveloka: Giảm 200.000 đồng cho vé máy bay và khách sạn.

Trip.com: Ưu đãi đến 999.000 đồng, giảm đến 7% khi đặt khách sạn.

Agoda: Giảm đến 20%, tối đa 900.000 đồng cho chủ thẻ Visa Infinite và Visa Signature. Chương trình ưu đãi dự kiến kéo dài đến hết tháng 8/2026. Để biết thêm thông tin chi tiết về điều kiện áp dụng và các dòng thẻ phù hợp với nhu cầu, khách hàng vui lòng tham khảo tại đây hoặc liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hoặc Trung tâm Dịch vụ khách hàng ACB (028) 38 247 247 để được tư vấn.







