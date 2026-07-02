Công nghệ và dữ liệu, chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Theo OCB, mọi khoản đầu tư vào công nghệ đều phải được đo lường bằng hiệu quả kinh doanh và giá trị mang lại cho khách hàng từ đó tạo nên lợi thế cạnh tranh và sự khác biệt trên thị trường

AI, dữ liệu và năng lực thực thi sẽ là ba trụ cột phát triển của ngân hàng trong thời gian tới. Tuy nhiên, khác với cách tiếp cận đặt công nghệ làm trung tâm, OCB xác định mọi sáng kiến số đều phải xuất phát từ bài toán kinh doanh và nhu cầu thực tế của khách hàng. "Công nghệ không phải là đích đến. Kết quả kinh doanh mới là đích đến", Quyền Tổng Giám đốc OCB Chris Shayan chia sẻ.

Theo ông, công nghệ hay cụ thể là AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi giúp ngân hàng vận hành hiệu quả hơn, đưa ra quyết định nhanh hơn và phục vụ khách hàng tốt hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các dự án sẽ không được đánh giá bằng mức độ hiện đại của công nghệ, mà bằng khả năng tạo doanh thu, tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Để hiện thực hóa định hướng này, OCB bước đầu đã triển khai chương trình AI Sandbox, tạo môi trường để các đơn vị trong toàn hệ thống chủ động thử nghiệm những mô hình ứng dụng AI vào hoạt động kinh doanh, quản trị và vận hành. Thay vì triển khai đồng loạt từ trên xuống, ngân hàng khuyến khích các đơn vị phát hiện bài toán thực tế, thử nghiệm giải pháp trên quy mô nhỏ, sau đó đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Song song với đó, OCB cũng xây dựng khung quản trị AI nhằm bảo đảm các ứng dụng mới đáp ứng yêu cầu về an toàn dữ liệu, tính minh bạch, quản trị rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật. Đây được xem là nền tảng quan trọng để AI có thể được triển khai rộng rãi trong hoạt động ngân hàng mà vẫn bảo đảm tính an toàn và bền vững.

AI sẽ tập trung vào hai mục tiêu chính: Nâng cao năng suất vận hành thông qua việc tự động hóa các quy trình, giảm thời gian xử lý và hỗ trợ cán bộ nhân viên đưa ra quyết định nhanh hơn; thúc đẩy tăng trưởng bằng cách khai thác dữ liệu để đưa đúng sản phẩm đến đúng khách hàng, vào đúng thời điểm và thông qua đúng kênh tương tác.

Trong dài hạn, OCB hướng đến khả năng cá nhân hóa trải nghiệm ở cấp độ từng khách hàng thay vì chỉ phục vụ theo các phân khúc truyền thống. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi khách hàng có thể được tiếp cận những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu, hành vi và giai đoạn phát triển của mình.

Khi dữ liệu được khai thác hiệu quả kết hợp với AI, ngân hàng không chỉ cải thiện khả năng bán hàng mà còn nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng mức độ gắn kết và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Bên cạnh AI, OCB cũng đồng thời thúc đẩy chuyển đổi mô hình vận hành theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Nếu trước đây nhiều tổ chức tài chính được thiết kế xoay quanh sản phẩm hoặc chức năng nội bộ, thì hiện nay ngân hàng đang từng bước tái cấu trúc theo hành trình và nhu cầu của khách hàng. Theo đó, các khối kinh doanh, công nghệ, dữ liệu và quản trị rủi ro được khuyến khích phối hợp ngay từ giai đoạn xây dựng giải pháp, thay vì vận hành theo từng đơn vị độc lập. Mô hình làm việc liên chức năng được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, tăng tốc triển khai và nâng cao khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường.

Một trong những ưu tiên của OCB là từng bước hiệu quả hóa hơn cách thức phối hợp của các đơn vị trong tổ chức, hướng tới kết quả cuối cùng, các bộ phận cùng chia sẻ mục tiêu và dữ liệu, quá trình ra quyết định sẽ trở nên nhanh hơn, đồng thời giảm đáng kể những điểm nghẽn trong phối hợp nội bộ.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào chu kỳ cạnh tranh mới, nơi khác biệt không còn chỉ đến từ sản phẩm hay quy mô mạng lưới mà còn từ tốc độ ra quyết định, khả năng khai thác dữ liệu và mức độ cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, OCB kỳ vọng đây sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong chặng đường tiếp theo.

Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, kết hợp công nghệ, dữ liệu, AI và năng lực thực thi, ngân hàng hướng tới mục tiêu không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn, tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông trong giai đoạn phát triển mới.



