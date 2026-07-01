Công an TP HCM thông báo đến tất cả người tham gia giao thông từ sáng mai

Tối 30/6/2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông, hạn chế lưu thông đối với một số loại phương tiện tại khu vực trung tâm để phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo thông báo, việc hạn chế giao thông sẽ được áp dụng trong hai khung giờ vào ngày 02/7/2026, cụ thể là từ 06h00 đến 08h00 và từ 10h00 đến 12h00.

Trong các khoảng thời gian trên, các phương tiện bị hạn chế lưu thông vào khu vực trung tâm bao gồm: Xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở lên; Xe tải từ 1.500kg trở lên; Xe buýt.

Danh sách các tuyến đường và đoạn đường bị hạn chế lưu thông gớm:

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Hàm Nghi.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai: Đoạn từ đường Cách Mạng Tháng 8 đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đường Pasteur: Đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Đường Trương Định: Đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Đường Nguyễn Du: Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Cách Mạng Tháng 8.

Đường Lê Duẩn: Đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Các tuyến đường: Huyền Trân Công Chúa, Hàn Thuyên, Alexandre de Rhodes.

Để tránh tình trạng ùn tắc và đảm bảo lộ trình di chuyển, Công an Thành phố khuyến cáo người dân tham gia giao thông chủ động lựa chọn các tuyến đường xung quanh khu vực trung tâm. Lộ trình thay thế được đề xuất như sau:

Hàm Nghi → Trần Hưng Đạo → Nguyễn Thị Nghĩa → Cách Mạng Tháng 8 → Điện Biên Phủ → Hai Bà Trưng → Tôn Đức Thắng.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý người dân khi tham gia giao thông cần chú ý quan sát, lựa chọn các tuyến đường kết nối phù hợp và tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn, phân luồng của lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại các chốt trực.