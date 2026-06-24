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Công an Hà Nội thông báo tất cả người tham gia giao thông từ 7h30 sáng nay

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Công an thành phố Hà Nội thông báo để người tham gia giao thông biết, chấp hành, chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.

Công an TP Hà Nội tối 23/6/2026 cho biết, trong các ngày 24 và 25/6/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội, Công an thành phố thông tin về việc tạm cấm đường, phân luồng và hướng dẫn các phương tiện di chuyển.

Thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện

Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút; từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ; từ 13 giờ đến 14 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 18 giờ trong các ngày 24 và 25/6/2026.

Danh sách các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện

Tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên; trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, hạn chế các phương tiện giao thông khác hoạt động trên các tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Công an Hà Nội thông báo tất cả người tham gia giao thông từ 7h30 sáng nay- Ảnh 1.

Phân luồng hướng đi cho các phương tiện

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện như sau:

- Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh… đi các tỉnh phía Bắc, phía Tây và Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang… di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên… và ngược lại.

- Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh… đi các tỉnh phía Tây và Tây Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên… di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La… và ngược lại.

- Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long di chuyển theo tuyến: Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để người tham gia giao thông biết, chấp hành, chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Trang Anh

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