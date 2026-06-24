Giải nhiệt bằng nước đá chỉ là "cảm giác ảo": Tiến sĩ Mỹ giải mã cơ chế đánh lừa bộ não khiến cơ thể càng nóng hơn

Vì sao cơ thể vẫn đổ mồ hôi sau khi uống nước đá?

Trong những ngày nhiệt độ ngoài trời tăng cao, cảm giác mát lạnh từ một cốc nước đá có thể đến gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cơ thể sẽ duy trì trạng thái mát mẻ trong thời gian dài.

Nhiều người cho biết họ có cảm giác nóng hơn sau khi uống nước đá giữa thời tiết nắng nóng. (Ảnh minh họa)

Theo Tiến sĩ Stacy Sims, nhà sinh lý học chuyên nghiên cứu về sức khỏe và hiệu suất vận động, cơ thể con người luôn cố gắng duy trì nhiệt độ ổn định bất kể môi trường bên ngoài thay đổi như thế nào.

Khi nước lạnh đi vào cơ thể, nhiệt độ bên trong tạm thời giảm xuống. Để đưa cơ thể trở lại trạng thái cân bằng, hệ thống điều hòa thân nhiệt sẽ được kích hoạt. Quá trình này có thể khiến một số người cảm thấy nóng hơn hoặc tiếp tục đổ mồ hôi sau khi uống nước đá.

Các chuyên gia cho biết đây là phản ứng hoàn toàn bình thường. Trong nhiều trường hợp, việc đổ mồ hôi không phải dấu hiệu cho thấy cơ thể đang nóng lên mà là cách cơ thể giải phóng nhiệt để duy trì nhiệt độ ổn định.

Chính vì vậy, cảm giác “càng uống nước đá càng nóng” mà nhiều người từng trải qua không hẳn chỉ là cảm nhận chủ quan.

Nước đá có thực sự giúp cơ thể hạ nhiệt nhanh hơn?

Theo các chuyên gia được Washington Post phỏng vấn, nước lạnh có thể mang lại cảm giác dễ chịu hơn trong thời tiết nóng bức, đặc biệt sau khi vận động hoặc ở ngoài trời trong thời gian dài.

Theo các chuyên gia, nhiệt độ của nước không phải yếu tố quan trọng nhất trong việc giải nhiệt cơ thể. (Ảnh minh họa)

Điều quan trọng hơn là cơ thể được bổ sung đủ nước. Khi bị mất nước, khả năng điều hòa thân nhiệt sẽ giảm sút, khiến cơ thể dễ mệt mỏi, kiệt sức hoặc gặp các vấn đề liên quan đến nhiệt độ môi trường.

Một số nghiên cứu cho thấy nước lạnh có thể hỗ trợ làm mát cơ thể trong ngắn hạn. Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh rằng sự khác biệt giữa nước lạnh, nước mát và nước ở nhiệt độ phòng không quá lớn nếu xét trên khía cạnh bù nước.

Nói cách khác, uống đủ nước quan trọng hơn nhiều so với việc nước đó lạnh đến mức nào.

Nên uống nước đá hay nước ở nhiệt độ phòng?

Theo các chuyên gia, không có một mức nhiệt độ nước lý tưởng áp dụng cho tất cả mọi người. Với nhiều người, nước lạnh giúp dễ uống hơn và tạo cảm giác sảng khoái trong thời tiết nóng. Trong khi đó, một số người lại cảm thấy dễ chịu hơn khi uống nước mát hoặc nước ở nhiệt độ phòng.

Lựa chọn tốt nhất là nhiệt độ nước khiến bạn cảm thấy thoải mái và có thể duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng nếu phải hoạt động ngoài trời trong điều kiện nắng nóng kéo dài, việc bổ sung nước đều đặn quan trọng hơn nhiều so với việc cố gắng tìm loại nước lạnh nhất có thể.

Vì vậy, nếu từng có cảm giác nóng hơn sau khi uống nước đá, bạn không phải là trường hợp cá biệt. Đó có thể đơn giản là kết quả của cơ chế điều hòa thân nhiệt tự nhiên của cơ thể. Điều thực sự quan trọng trong những ngày nắng nóng vẫn là đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ nước để hoạt động hiệu quả.