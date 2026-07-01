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Bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Khang, SN 1990

| | Xã hội

Đối tượng Nguyễn Thế Khang có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 3954 ngày 22/5/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang về tội giết người.

Công an TP.Hải Phòng ngày 30/6/2026 cho biết, khoảng 21h ngày 29/6/2026, Công an phường Thiên Hương đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Khang (sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại TDP Thiên Hương 3, phường Thiên Hương, Hải Phòng).

Bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Khang, SN 1990- Ảnh 1.

Công an phường Thiên Hương bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Khang - Ảnh: Công an Hải Phòng

Đối tượng Nguyễn Thế Khang có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 3954 ngày 22/5/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang về tội giết người theo khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự. Sau khi bắt giữ, Công an phường Thiên Hương đã liên hệ với đơn vị ra quyết định truy nã, hoàn thiện thủ tục theo quy định và bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh An Giang xử lý theo quy định.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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