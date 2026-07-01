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Từ 1/7, VNeID tích hợp thêm một loại giấy tờ quan trọng, người dân cả nước cần biết

| | Xã hội

Người dân sẽ có thể trải nghiệm thêm nhiều thay đổi và tiện ích mới trên ứng dụng VNeID từ ngày 1/7.

Từ ngày 1/7/2026, ứng dụng định danh điện tử VNeID sẽ được bổ sung thêm một loại giấy tờ quan trọng là thông tin lý lịch tư pháp.

Đây là một trong những bước tiếp theo trong lộ trình số hóa dữ liệu công dân, giúp người dân tra cứu tình trạng pháp lý cá nhân nhanh chóng ngay trên điện thoại mà không cần thực hiện nhiều thủ tục như trước.

Theo quy định mới, thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được đồng bộ và hiển thị trực tiếp trên tài khoản VNeID sau khi dữ liệu được cập nhật từ cơ quan có thẩm quyền. Việc tích hợp này được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, hoàn thiện hồ sơ xin việc, du học, xuất khẩu lao động hoặc các giao dịch có yêu cầu xác nhận tình trạng pháp lý.

Từ 1/7, VNeID tích hợp thêm một loại giấy tờ quan trọng, người dân cả nước cần biết- Ảnh 1.

Từ 1/7, thông tin lý lịch tư pháp được tích hợp trên VNeID, có giá trị như bản giấy. (Ảnh minh hoạ)

Dữ liệu hiển thị trên VNeID bao gồm các thông tin định danh cơ bản như họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân nhằm bảo đảm việc xác thực đúng chủ thể.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng cung cấp thông tin về tình trạng án tích của công dân. Trong trường hợp có án tích, dữ liệu sẽ thể hiện các nội dung liên quan như bản án, tội danh, hình phạt và tình trạng đã được xóa án tích hay chưa theo quy định của pháp luật.

Đối với phiếu lý lịch tư pháp điện tử, VNeID sẽ hiển thị thông tin tổng quát về tình trạng án tích cùng thời điểm cập nhật dữ liệu gần nhất. Phần nội dung chi tiết sẽ được thể hiện tương ứng với từng loại phiếu lý lịch tư pháp.

Cụ thể, các thông tin thuộc phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ được hiển thị tự động trên ứng dụng. Riêng đối với phiếu lý lịch tư pháp số 2, người dùng chỉ có thể truy cập sau khi nhập mã xác thực (passcode) gồm 6 chữ số trên VNeID nhằm tăng cường bảo mật thông tin cá nhân.

Theo quy định hiện hành, lý lịch tư pháp là thông tin phản ánh tình trạng án tích của cá nhân, đồng thời ghi nhận việc một người có bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật hay không.

Để sử dụng tính năng này, công dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Việc hiển thị, khai thác và sử dụng dữ liệu lý lịch tư pháp trên VNeID phải tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin mạng và đúng thẩm quyền của cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc thù như hồ sơ tố tụng tại tòa án hoặc các thủ tục chuyên ngành có quy định riêng, cơ quan tiếp nhận vẫn có thể yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp bản giấy theo quy định.

Việc bổ sung lý lịch tư pháp lên VNeID tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giấy tờ điện tử trên nền tảng này, sau khi nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe và thẻ bảo hiểm y tế đã được tích hợp trước đó.

Theo đánh giá, chính sách mới sẽ góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu pháp lý, hướng tới nền hành chính số hiện đại và minh bạch.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

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