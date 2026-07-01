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Bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm 76 tuổi

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Đối tượng Mùa Nênh Thông bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với đơn vị chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Lào.

Công an tỉnh Nghệ An ngày 30/6/2026 cho biết, ngày 10/6/2026, tại bản Phôn Sa Vẳn, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Lào truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Mùa Nênh Thông (sinh năm 1950, đăng ký thường trú tại xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/3/1997, tại huyện Kỳ Sơn (trước đây), tỉnh Nghệ An, Mùa Nênh Thông vận chuyển 01 ba lô chứa thuốc phiện có khối lượng 6,2 kg. Sau khi bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn và bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh ra Lệnh truy nã đặc biệt số 64, ngày 07/4/1997 về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm 76 tuổi- Ảnh 1.

Mùa Nênh Thông bị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ - Ảnh: Công an Nghệ An 

Trong gần 30 năm lẩn trốn tại Lào, Mùa Nênh Thông liên tục thay đổi nơi cư trú, đặc biệt khoảng 4 năm đầu, đối tượng sống ẩn náu trong rừng, hoạt động tại khu vực biên giới. Sau đó, Mùa Nênh Thông thay tên, đổi họ, nhập quốc tịch Lào, kết hôn với người địa phương và sinh sống tại vùng cư trú của đồng bào Mông ở tỉnh Xiêng Khoảng - nơi có địa hình hiểm trở nhằm che giấu thân phận, gây nhiều khó khăn cho việc truy bắt.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Lào và Công an tỉnh Xiêng Khoảng để xác định chính xác nơi ẩn náu.

Sau quá trình triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/6/2026, Ban chuyên án tổ chức bắt giữ thành công Mùa Nênh Thông tại bản Phôn Sa Vẳn, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, chấm dứt gần ba thập kỷ lẩn trốn của đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo Trang Anh

Đời sống pháp luật

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