Xuất hiện website tra cứu quy hoạch Hà Nội: Sở Quy hoạch Kiến trúc nói có người 'cài đè' phần mềm

Sau khi Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm , mạng xã hội xuất hiện nhiều trang web "check quy hoạch" được dư luận quan tâm.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Trịnh Quang Dũng, Trưởng phòng Quản lý hoạt động quy hoạch, kiến trúc và đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, thông tin lan truyền trên mạng là của các doanh nghiệp ngoài tự làm, có những cơ sở nhất định nhưng không đầy đủ, không mang tính chính thống.

"Chúng tôi vừa phát hiện ra lỗ hổng, có người ngoài trà trộn vào, cài đặt phần mềm đè lên phần mềm của Sở. Chúng tôi đang xử lý, khoá nội dung này", ông Dũng cho hay.

Theo đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, thông tin "check quy hoạch" trên mạng chỉ mang tính tham khảo. (Ảnh minh hoạ)

Theo ông Trịnh Quang Dũng, hiện mới đang trong giai đoạn quy hoạch tổng thể Thủ đô, sau quy hoạch tổng thể Thủ đô còn có các quy hoạch phân khu và các quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án.

Ông Dũng lấy ví dụ, người dân xem quy hoạch tổng thể thấy màu vàng hoặc đỏ cho rằng nhà mình không nằm trong quy hoạch, nhưng thực thế không hoàn toàn đúng bởi mức độ chi tiết sẽ theo từng cấp độ quy hoạch tổng thể, phân khu rồi đến quy hoạch chi tiết.

"Quy hoạch chi tiết mới là quy hoạch chính xác cuối cùng, hoặc ít nhất là tương đối khi xem ở góc độ quy hoạch phân khu. Còn quy hoạch tổng thể là quy hoạch chiến lược, mang tính là định hướng phát triển của Thủ đô, không phải là công cụ để phục vụ nhu cầu dân sinh của người dân như xem để mua nhà hay làm sổ đỏ", ông Dũng khẳng định.

Ông Dũng cho biết thêm, Sở có phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội . Tuy nhiên phần mềm này đang trong quá trình vận hành thử, chưa được triển khai một cách chính thống. Chính vì vậy, Sở cung cấp cho người dân trải nghiệm miễn phí, thực tế phần mềm chưa được nghiệm thu.

Dự kiến tháng 12 năm nay, Sở cung cấp cho người dân phần mềm hoàn thiện về mặt kỹ thuật, giúp tra cứu không bị lỗi và cập nhật đầy đủ thông tin quy hoạch mới nhất đến cấp độ quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Người dân có thể tra cứu miễn phí trên trang web, app điện thoại.