Các mũi trinh sát đồng loạt khám xét, bắt Vũ Văn Bốn SN 1986 cùng 93 đối tượng

Ngày 29/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh do Vũ Văn Bốn (SN 1986, còn gọi là "Bún", trú tại phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu.

Đặng Văn Dương, sinh năm 1994, trú tại xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình được xác định là đối tượng chuyên vận chuyển ma túy cho Vũ Văn Bốn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định Vũ Văn Bốn thường xuyên sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram để liên lạc, giao dịch mua bán ma túy với các đối tượng tại tỉnh Sơn La.

Vũ Văn Bốn đồng thời chỉ đạo Đặng Văn Dương trực tiếp lên Sơn La nhận ma túy và vận chuyển về tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Ninh Bình và các địa phương lân cận.

Sau một thời gian điều tra, tiến hành các biện pháp trinh sát, tại địa bàn xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Thuần, sinh năm 1997, trú tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình điều khiển xe ô tô chở Đặng Văn Dương vận chuyển 1 kg Ketamine và 5.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.

Cùng thời điểm, các Tổ công tác của lực lượng Công an đồng loạt tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng mua ma túy từ Đặng Văn Dương để bán lẻ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ hàng trăm gam ma túy đá, hàng trăm viên ma túy tổng hợp, nhiều phương tiện, tài sản, 3 khẩu súng các loại và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội.

Tiếp tục mở rộng điều tra Chuyên án, Cơ quan Công an xác định Vũ Văn Bốn cùng đàn em thân cận là Lê Văn Sơn đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Các mũi công tác của lực lượng Công an đã đột kích, triển khai bắt giữ Vũ Văn Bốn, Lê Văn Sơn cùng nhiều đối tượng khác đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 37 viên thuốc lắc, 16,63 gam Ketamine, 2 xe ô tô và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Đồng thời, các mũi trinh sát khác cũng tiến hành bắt giữ 3 đối tượng là đàn em của Lê Văn Sơn đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm hơn 314 gam Ketamine, 309 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô, xe mô tô và nhiều tang vật khác.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng phối hợp với Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đấu tranh, bắt giữ 70 đối tượng có liên quan đến Chuyên án; thu giữ hơn 1.600 gam ma túy, 654 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn cùng nhiều tang vật khác. Đồng thời phối hợp với Công an 21 xã, phường triệu tập, kiểm tra 235 đối tượng thuộc diện quản lý, phát hiện 13 trường hợp dương tính với chất ma túy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đến nay, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ tổng số 94 đối tượng về các hành vi: Mua bán trái phép chất ma túy; Vận chuyển trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Sử dụng trái phép chất ma túy; Che giấu tội phạm; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tổng số tang vật thu giữ trong toàn chuyên án gồm hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp; hơn 3.420 gam ma túy các loại; 4 khẩu súng; 5 viên đạn; 14 xe ô tô; xe mô tô; 250 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, đồ vật, vật chứng có liên quan.