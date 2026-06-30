Quy định mới nhất về đăng ký thường trú, tạm trú chính thức áp dụng từ ngày mai

Ngày 13/2 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 58 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo; đồng thời quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú và Luật Căn cước.

Trong đó, nhiều nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến đăng ký cư trú, xóa đăng ký thường trú, tạm trú của công dân đã được sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm chặt chẽ về quản lý nhưng vẫn tạo thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, tại Khoản 4, Điều 4 Nghị định số 58 sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 5 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên như sau:

Trường hợp người chưa thành niên đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi thường trú, nơi tạm trú của cha mẹ hoặc cha mẹ người giám hộ thì cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thực hiện kê khai, xác nhận ý kiến vào Tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

Trường hợp người chưa thành niên đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi thường trú, nơi tạm trú không phải là nơi thường trú, nơi tạm trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ thì cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thực hiện kê khai, xác nhận ý kiến vào Tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

Trường hợp người chưa thành niên được Tòa án quyết định giao cho cha hoặc mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng thì người được giao chăm sóc, nuôi dưỡng kê khai, xác nhận ý kiến vào Tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

Trường hợp cha, mẹ của người chưa thành niên không có cả nơi thường trú, nơi tạm trú thì thực hiện khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Trường hợp đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú cho người dưới 6 tuổi tại nơi thường trú, nơi tạm trú của cha mẹ, người giám hộ theo quy định thì cơ quan đăng ký cư trú không phải thực hiện kiểm tra, xác minh điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.

Các điểm mới về quy định đăng ký cư trú cho người chưa thành niên

Nghị định số 154 không có người giám hộ và quy định người chưa thành niên. Còn Nghị định số 58 đã sửa đổi, bổ sung thêm người giám hộ, đồng thời quy định rõ về độ tuổi của người chưa thành niên: Trường hợp cha, mẹ, người giám hộ của người dưới 6 tuổi có nơi thường trú nhưng không phải nơi đang thực tế sinh sống thì người dưới 6 tuổi được đăng ký thường trú tại nơi thường trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Nghị định số 154 quy định: Trường hợp đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú lần đầu cho người chưa thành niên theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì cơ quan đăng ký cư trú không phải thực hiện kiểm tra, xác minh điều kiện về tính hợp pháp của chỗ ở và tình trạng cư trú. Còn Nghị định số 58 sửa đổi, bổ sung: Trường hợp đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú cho người dưới 6 tuổi tại nơi thường trú, nơi tạm trú của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định thì cơ quan đăng ký cư trú không phải thực hiện kiểm tra, xác minh điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.

Như vậy, Nghị định số 58 sửa đổi, bổ sung theo hướng tập trung cụ thể trách nhiệm của cha, mẹ, người giám hộ; xác định rõ ràng về phạm vi áp dụng theo độ tuổi, cụ thể là không cần xác minh điều kiện đăng ký cư trú cho trẻ em dưới 6 tuổi (sống cùng cha, mẹ/người giám hộ) nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho công dân khi đăng ký cư trú cho trẻ em để trẻ dễ được tiếp cận các dịch vụ công về giáo dục, y tế, bảo đảm rõ hơn về chủ thể thực hiện hành vi trong tình huống cụ thể, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Công dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật nói chung cũng như pháp luật về cư trú nói riêng, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu cập nhật thông tin pháp luật và thực hiện đúng các quy định về đăng ký quản lý cư trú, đặc biệt là quy định đối với người chưa thành niên, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh