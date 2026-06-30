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Xe bồn chở xăng bốc cháy trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

| | Xã hội

Chiếc xe bồn chở xăng bất ngờ bị bốc cháy trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, rất may sự cố không gây ra thiệt hại về người

Khoảng hơn 11 giờ ngày 30-6, một xe bồn chở xăng dầu đang lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế đám cháy, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Xe bồn chở xăng bốc cháy trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi 2026 - Ảnh 1.
Xe bồn chở xăng bốc cháy trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi 2026 - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy xe trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe bồn chở xăng dầu mang biển kiểm soát 43R-935... (chưa xác định danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Đà Nẵng đi Quảng Ngãi. Khi đến khu vực gần cầu Bà Ngôn, thuộc xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng, phương tiện bất ngờ bốc cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy chuyên dụng được huy động tham gia dập lửa. Sau ít phút nỗ lực khống chế, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan và bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, chiếc xe bồn bị hư hỏng, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Theo Trần Thường

Người Lao động

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