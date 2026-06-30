Từ món đồ rao bán món đồ 300 tỷ đồng, công an bắt Nguyễn Bội Ngọc và 5 đối tượng

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, qua điều tra mở rộng vụ án, đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với La Thị Kim Phương (sinh năm 2000, cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 06 bị can gồm: Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1977, cư trú tỉnh Nghệ An); Huỳnh Kim Long (sinh năm 1964, cư trú Thành phố Hồ Chí Minh); La Văn Phép (1972); Tống Hoàng Huy (sinh năm 1974); La Minh Huyên (sinh năm 1994) cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Bội Ngọc (sinh năm 1989) cùng cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng Hiền, Long, Huyên, Phép, Huy và Ngọc (thứ tự từ trái qua) - Ảnh: Công an Long An

Qua điều tra xác định, Hiền và Long (chung sống như vợ chồng) đã sử dụng tài khoản mạng xã hội tiếp cận ông N.Đ.K (sinh năm 1972, trú tỉnh Thái Nguyên), giới thiệu đang sở hữu tượng Phật Di Lặc bằng "đồng đen" được rao bán với giá 300 tỷ đồng. Đầu tháng 4/2026, cả hai liên hệ, hẹn ông K đến xã Tri Tôn, tỉnh An Giang để "thử hàng", được ông K đồng ý.

Sau đó, Hiền và Long gặp Phép, Huy, Huyên tại xã Tri Tôn để bàn bạc kế hoạch, phân công vai trò cụ thể cho từng người, đồng thời rủ Ngọc và Phương cùng tham gia. Sáng 18/4/2026, tại khu vực hồ Tà Pạ, xã Tri Tôn, lợi dụng lúc ông K đang khấn vái, Phép bí mật tráo tấm kính và nhiệt kế thông thường bằng các vật dụng đã chuẩn bị trước nhằm tạo ra những hiện tượng "kỳ lạ" như đã giới thiệu.

Tin là "đồng đen" thật, ông K đồng ý giao 300 triệu đồng tiền đặt cọc. Ngay sau khi nhận tiền, Huyên nhanh chóng rời khỏi hiện trường theo kế hoạch rồi đến điểm hẹn để chia nhau số tiền chiếm đoạt.

Bị can La Thị Kim Phương tại Công an - Ảnh: Công an Long An

Quá trình điều tra xác định Ngọc và Phương không tham gia bàn bạc, thống nhất kế hoạch lừa đảo với nhóm của Hiền. Tuy nhiên, sau khi biết rõ hành vi phạm tội, cả hai vẫn nhận tiền do phạm tội mà có, trong đó Phương nhận 13 triệu đồng và Ngọc nhận 7 triệu đồng.

Phát hiện bị lừa, ông K đã đến cơ quan Công an trình báo. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tri Tôn khẩn trương điều tra, truy xét.

Chỉ sau 24 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan.