Thông báo mới từ Zalo mà hàng triệu người cần biết để tránh bị khóa tài khoản

Hàng triệu người dùng Zalo có thể sẽ nhận được thông báo yêu cầu cập nhật lại thông tin đăng ký trong thời gian tới. Động thái rà soát này được triển khai nhằm tăng cường bảo mật tài khoản và giải quyết triệt để những rủi ro phát sinh từ tình trạng sử dụng số điện thoại không chính chủ hoặc SIM tái cấp phát.

Theo thông tin từ nền tảng, Zalo hiện đang phối hợp chặt chẽ với nhà mạng Viettel để tiến hành đối soát dữ liệu thuê bao. Định kỳ, nhà mạng sẽ cung cấp danh sách các số điện thoại không còn hoạt động hoặc đã bị thu hồi. Dựa vào đó, hệ thống Zalo sẽ kiểm tra và xác định những tài khoản nào vẫn đang liên kết với các số điện thoại này. Khi phát hiện sự trùng khớp, ứng dụng sẽ lập tức gửi thông báo yêu cầu người dùng phải cập nhật sang số điện thoại mới đang sử dụng thực tế. Việc này nhằm đảm bảo tài khoản không bị gián đoạn hoạt động, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về định danh người dùng trên môi trường số.

Cuộc rà soát được đẩy mạnh trong bối cảnh ngày càng nhiều người gặp rắc rối với tình trạng "SIM quay đầu" - những thuê bao cũ bị thu hồi và tái cấp phát cho khách hàng mới. Chủ sở hữu mới của những số điện thoại này thường xuyên bị làm phiền bởi các tin nhắn, cuộc gọi ngoài ý muốn, hoặc gặp khó khăn khi đăng ký dịch vụ do số điện thoại vẫn còn kẹt với tài khoản ngân hàng, mạng xã hội của người dùng cũ. Ở chiều ngược lại, những người chủ cũ nếu không kịp thời cập nhật thông tin liên hệ cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất quyền kiểm soát tài khoản, gây rò rỉ các dữ liệu cá nhân và nội dung trò chuyện riêng tư.

Đại diện Zalo nhấn mạnh việc xác thực và rà soát định kỳ sẽ góp phần tạo ra một môi trường liên lạc an toàn, ngăn chặn từ sớm nguy cơ truy cập trái phép. Giải pháp này cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hạn chế tình trạng SIM rác, tài khoản ảo và các hành vi lợi dụng hạ tầng viễn thông để vi phạm pháp luật. Dù Zalo chưa công bố thời điểm áp dụng rộng rãi cơ chế này trên toàn bộ hệ thống hay kế hoạch hợp tác với các nhà mạng khác, người dùng vẫn được khuyến nghị chủ động kiểm tra lại số điện thoại đang liên kết và lập tức cập nhật khi nhận được thông báo từ hệ thống.

Cách thay đổi số điện thoại trên Zalo nhanh chóng

Để thay đổi thông tin liên kết một cách an toàn, người dùng cần truy cập vào mục cài đặt trên ứng dụng Zalo, chọn phần tài khoản và bảo mật, sau đó nhấn vào mục số điện thoại và chọn bắt đầu đổi số điện thoại. Tiếp theo, bạn nhập số điện thoại chính chủ mới của mình và thực hiện xác thực bằng mã OTP được gửi qua tin nhắn SMS để hoàn tất quá trình cập nhật.

Trong trường hợp hệ thống báo rằng số điện thoại mới đã được sử dụng cho một tài khoản Zalo khác, bạn vẫn có thể tiến hành xác thực bằng mã OTP gửi tới số thuê bao đó. Ngay sau khi xác minh quyền sở hữu hợp lệ thành công, hệ thống Zalo sẽ tự động cập nhật thông tin cho bạn và đồng thời gỡ liên kết với tài khoản cũ của người khác. Ngoài ra, để tránh rắc rối, bạn cũng có thể lựa chọn một số điện thoại mới hoàn toàn chưa từng đăng ký Zalo để thực hiện quá trình thay đổi này.