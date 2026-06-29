Công an ập vào khám xét tại nhiều tỉnh thành, bắt 5 'ông trùm' người nước ngoài liên quan 1.000 tỷ đồng

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia có tổ chức, hoạt động tinh vi trên không gian mạng, với sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài cấu kết với đối tượng trong nước.

Ban chuyên án đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tổ chức bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại nhiều địa phương gồm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

Lực lượng công an đã bắt giữ, khám xét và triệu tập tổng cộng 36 đối tượng khi đang có hành vi phạm tội. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một lượng lớn tang vật gồm: 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại chuyên dụng phục vụ việc kích hoạt và chuyển tiền, 3 dàn máy tính cùng hàng loạt tài liệu, chứng cứ số liên quan.

Kết quả điều tra xác định, chỉ vỏn vẹn trong hơn 2 tháng hoạt động (từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026), một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đã sử dụng tới 266 tài khoản ngân hàng để luân chuyển, làm sạch dòng tiền bất chính từ các sới bạc trực tuyến trong và ngoài nước. Tổng lượng tiền giao dịch dịch chuyển qua hệ thống này được xác định đã vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thuê nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký sim điện thoại chính chủ, từ đó mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau.

Để qua mặt các cơ quan quản lý, mỗi tài khoản được giới hạn hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng, đồng thời số điện thoại dùng để nhận thông báo biến động số dư hoàn toàn không trùng khớp với thông tin cá nhân đăng ký tài khoản.

Sau khi các tài khoản này được kích hoạt, toàn bộ thông tin đăng nhập và quyền quản trị được bàn giao lại cho các đối tượng đầu sỏ tại Đài Loan (Trung Quốc). Nhóm này sẽ phân loại, trực tiếp điều phối dòng tiền đến và đi nhằm phục vụ cho mục đích rửa tiền đánh bạc trên không gian mạng.

Đứng sau điều hành toàn bộ đường dây tội phạm khép kín này là 5 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), bao gồm:

Chang Chia Hsien (SN 31/10/1995) – Đối tượng giữ vai trò chủ mưu, điều hành chính.

Lin Huy Mei (SN 19/9/2001) – Quản lý nhân sự và chịu trách nhiệm chi trả lương.

Yu Li Hao (SN 1/5/1998)

Pan Kun Yen (SN 19/8/1992)

Hsueh Wei Chung (SN 2/1/1994)

Nhóm đầu sỏ này chọn tổng hành dinh tại Việt Nam là 3 căn hộ chung cư thuộc địa bàn phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, họ trực tiếp giám sát các nhân viên người Việt Nam làm việc. Một trong những mắt xích hỗ trợ đắc lực là Nguyễn Đình Giáp (SN 14/9/1984, trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An) với vai trò phiên dịch viên cho nhóm.

Để tránh bị công an sờ gáy, tổ chức này hoạt động hoàn toàn trên môi trường số, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa bảo mật cao và luân chuyển dòng tiền chớp nhoáng qua nhiều tầng tài khoản ảo. Đáng chú ý, cứ sau khoảng 2 tháng, nhóm này lại đồng loạt thay đổi toàn bộ địa điểm ăn ở, làm việc và thực hiện chính sách "thay máu" luân chuyển nhân sự nhằm xóa sạch dấu vết.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can về hai tội danh "Đánh bạc" và "Rửa tiền" để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.