Triệu tập Nguyễn Thị Anh SN 1973, thu giữ 15 viên nén màu hồng ký hiệu “WY”

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy năm 2026, Công an xã Quỳnh Phụ đã tăng cường nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã phát hiện Nguyễn Văn Trung (SN 1994, trú thôn Tân Thái, xã Quỳnh Phụ) có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng.

Khoảng 11h45 ngày 17/6, Công an xã Quỳnh Phụ tiến hành kiểm tra, phát hiện 5 nam thanh niên gồm Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Hữu Công (SN 1996), trú tại thôn Đồng Ngậu, xã Minh Thọ và 3 đối tượng khác đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ một số dụng cụ sử dụng ma túy. Qua test nhanh, giám định mẫu nước tiểu xác định cả 5 đối tượng đều dương tính với Methamphetamine.

Tang vật các đối tượng dùng để sử dụng trái phép chất ma túy

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Trung đã mua ma túy của Nguyễn Thị Anh (SN 1976, trú thôn An Đồng, xã Vĩnh Hòa, thành phố Hải Phòng).

Ngày 18/6, lực lượng Công an triệu tập Nguyễn Thị Anh, Anh tự nguyện giao nộp nhiều gói ma túy đá và 15 viên ma túy hồng ký hiệu “WY”; khai nhận cất giữ để sử dụng và bán kiếm lời. Test nhanh xác định Anh dương tính với Methamphetamine. Kết quả giám định xác định số tang vật thu giữ là ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng trên 9,3 gam.

Nguyễn Thị Anh cùng tang vật tại cơ quan Công an

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Hữu Công về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can Nguyễn Thị Anh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Các đối tượng còn lại đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng phát hiện, đấu tranh, làm rõ vụ án thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an xã Quỳnh Phụ trong thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy; góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời là lời cảnh báo đối với các hành vi sử dụng, tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.