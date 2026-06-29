Tin vui từ 1/7: Hàng triệu người hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế mới

Từ ngày 1/7/2026, hàng triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ đón nhận tin vui lớn khi nhiều quy định mới chính thức có hiệu lực, mở rộng đáng kể quyền lợi cho người tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu. Theo thông tin từ Ban Thực hiện chính sách BHYT (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), chính sách mới này được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ áp lực tài chính, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao một cách thuận lợi và dễ dàng hơn.

Theo hướng dẫn mới nhất, quyền lợi của người tham gia BHYT khi tự đi khám và điều trị ngoại trú tại nhiều cơ sở y tế tuyến trên sẽ được mở rộng mạnh mẽ. Trước đây, nếu tự đi khám tại các cơ sở tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương, người bệnh chỉ được quỹ BHYT thanh toán chi phí đối với một số nhóm bệnh đặc biệt. Nếu mắc các bệnh lý thông thường khác, người bệnh không được chi trả chi phí khám ngoại trú và phải tự gánh vác toàn bộ.

Tuy nhiên, với chính sách áp dụng từ ngày 1/7/2026, ngoài các danh mục bệnh đặc biệt tiếp tục được hưởng 100%, người bệnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng cho các bệnh và nhóm bệnh khác nằm trong phạm vi chi trả.

Sự điều chỉnh linh hoạt này được áp dụng đồng bộ tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản và cấp chuyên sâu. Điều này bao gồm các bệnh viện được xác định là tuyến tỉnh, tuyến trung ương (hoặc tương đương) trước ngày 1/1/2025, cũng như các cơ sở đạt từ 50 đến dưới 70 điểm theo tiêu chí phân cấp chuyên môn kỹ thuật. Sự thay đổi đột phá này mang lại lợi ích thiết thực, giúp người dân an tâm hơn khi chủ động tìm đến các cơ sở y tế có năng lực chuyên môn cao để thăm khám ngoại trú.

Cùng với việc nới lỏng phạm vi chi trả ngoại trú, các mức thanh toán BHYT cũng được nâng lên để bám sát mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng/tháng .

Đối với những lần khám chữa bệnh có tổng chi phí thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương dưới 379.500 đồng , người bệnh sẽ được quỹ BHYT đài thọ 100% chi phí. Quy định này giúp những người thường xuyên phải thực hiện các dịch vụ y tế cơ bản không còn phải bận tâm về những khoản đồng chi trả nhỏ giọt.

Đặc biệt, đối với những người đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên, quyền lợi càng được bảo vệ vững chắc. Khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức lương cơ sở, tức là trên 15,18 triệu đồng , người bệnh sẽ được hưởng ngay 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi chi trả của quỹ cho các lần điều trị tiếp theo trong năm.

Bên cạnh đó, với các trường hợp được bác sĩ chỉ định sử dụng thiết bị y tế trong các dịch vụ kỹ thuật, quỹ BHYT sẽ thanh toán chi phí thiết bị nhưng không vượt quá 45 tháng lương cơ sở. Theo mức lương hiện hành, giới hạn thanh toán tối đa được nâng lên tới 113,85 triệu đồng cho mỗi lần sử dụng dịch vụ. Việc nâng cao hạn mức đài thọ này tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để người bệnh được tiếp nhận các phương pháp chẩn đoán và điều trị tiên tiến nhất hiện nay mà không bị cạn kiệt về mặt tài chính.

Các bước kiểm tra thông tin trên VssID:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng: Mở ứng dụng VssID trên điện thoại, đăng nhập bằng Mã số BHXH (10 số cuối trên thẻ BHYT) hoặc tài khoản VNeID sau đó nhập mật khẩu cá nhân.

Kiểm tra thông tin thẻ BHYT: Tại giao diện màn hình chính, chọn mục Quản lý cá nhân → Chọn Thẻ BHYT. Hệ thống sẽ hiển thị thời hạn sử dụng thẻ, nơi khám chữa bệnh ban đầu và thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục.

Kiểm tra quá trình tham gia BHXH: Chọn mục Tra cứu → Chọn Quá trình tham gia BHXH. Tại đây bạn sẽ thấy chi tiết lịch sử đóng và mức lương đóng BHXH của từng tháng, từng năm.

Kiểm tra chế độ hưởng (Thai sản, Ốm đau, BHTN): Chuyển sang tab Thông tin hưởng, chọn các mục BHXH một lần, Ốm đau, Thai sản, hoặc BHTN (Bảo hiểm thất nghiệp) để xem các khoản đã được chi trả.