Mới đây, trong khuôn khổ lấy ý kiến góp ý vào định hướng xây dựng đề án từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí, Bộ Y tế đề xuất lộ trình điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo hướng tăng dần. Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế dự kiến tăng lên 5,1% trong giai đoạn 2026 - 2027, 5,4% trong giai đoạn 2028 - 2030 và tiến tới 6% vào năm 2032.

Khi nào mức đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng và tăng bao nhiêu?

Theo bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế), đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm nguồn lực tài chính cho Quỹ bảo hiểm y tế trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng cao, đồng thời tạo nền tảng để từng bước triển khai chính sách miễn viện phí.

Hơn 10 năm qua Việt Nam chưa điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, trong khi chi phí y tế và tần suất sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tăng mạnh. Mức đóng bảo hiểm y tế hiện nay là 4,5% lương cơ bản, được đánh giá là thấp so với nhu cầu thực tế.

Số liệu của Bộ Y tế cho thấy, năm 2024, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tại Việt Nam đạt gần 95% dân số. Cùng năm, cả nước ghi nhận 183,6 triệu lượt khám, chữa bệnh, tăng gần 10 triệu lượt so với năm 2023. Khoảng 40 triệu người đi khám thường xuyên, trung bình mỗi người sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 4,5 lần mỗi năm. Tổng chi phí khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế vượt 139.000 tỷ đồng, tăng hơn 18.000 tỷ đồng so với năm trước.

"Mô hình bệnh tật đang chuyển dịch mạnh sang các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính cần điều trị lâu dài, chi phí lớn, khiến áp lực chi trả từ Quỹ bảo hiểm y tế ngày càng gia tăng. Nếu không điều chỉnh mức đóng phù hợp, Quỹ bảo hiểm y tế sẽ gặp khó khăn trong việc bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho người dân" - bà Trang thông tin.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, chủ trương từng bước tiến tới miễn viện phí là yêu cầu khách quan, thể hiện tính nhân văn của chính sách xã hội và bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, chính sách này phải dựa trên nền tảng bảo hiểm y tế, có sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước và được triển khai theo lộ trình phù hợp.

Ngân sách nhà nước và Quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả các chi phí y tế cơ bản, thiết yếu, trước hết ưu tiên cho người nghèo, nhóm yếu thế và đối tượng chính sách. Đối với các dịch vụ y tế theo yêu cầu, vượt mức cơ bản, người bệnh vẫn phải chi trả một phần. Theo Bộ Y tế, dù có triển khai miễn viện phí hay không, việc tăng dần mức đóng bảo hiểm y tế là cần thiết để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng và bảo đảm sự bền vững của hệ thống y tế.