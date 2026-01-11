Loại thịt tuyệt đối không được nấu trong nồi chiên không dầu

Những người sử dụng nồi chiên không dầu đã được đưa ra cảnh báo về việc chế biến một món ăn quen thuộc cho bữa tối bằng thiết bị này, vì nó có thể gây ra một số vấn đề.

Nồi chiên không dầu mang đến cho các đầu bếp tại gia cơ hội nấu các món ăn yêu thích một cách dễ dàng và nhanh hơn đáng kể so với các phương pháp nấu ăn thông thường. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo không nên nấu các loại thịt còn nguyên xương trong thiết bị này.

Vì sao không nên nấu thịt nguyên xương trong nồi chiên không dầu?

Nồi chiên không dầu hoạt động với một khoang nấu, một bộ phận gia nhiệt và một quạt tuần hoàn. Bộ phận gia nhiệt tạo ra nhiệt, trong khi quạt phân phối không khí nóng khắp khoang nấu, đảm bảo luồng khí nóng bao phủ mọi bề mặt của thực phẩm, theo báo Anh Express.

Nguyên lý này không áp dụng cho các phần thịt còn nguyên xương, chẳng hạn như gà nguyên con.

Mặc dù hiện nay nhiều người lựa chọn chế biến món thịt quay bằng nồi chiên không dầu, nhưng món này nên được đưa trở lại lò nướng truyền thống.

Tạp chí Mỹ Southern Living cho rằng các khối thịt lớn còn nguyên xương sẽ cho kết quả tốt hơn khi quay theo cách truyền thống, vì phương pháp này giúp thịt chín đều hơn so với nồi chiên không dầu.

Nồi chiên không dầu đơn giản là không được thiết kế để xử lý các phần thịt có kích thước lớn, do đó các phần thịt này nên được chế biến trong lò nướng.

Tạp chí Better Homes & Gardens cảnh báo: “Nồi chiên không dầu sẽ không làm chín đều thịt, và bạn có thể gặp tình trạng có chỗ bị chín quá hoặc còn sống khi bề ngoài trông như đã chín.”

Dù vậy, những món thịt có kích thước nhỏ hơn vẫn hoàn toàn có thể được nấu một cách hoàn hảo bằng nồi chiên không dầu. Những món như cánh gà, gà rán và thịt xông khói đều phù hợp để chế biến bằng nồi chiên không dầu.

Đối với việc nấu bít tết, bạn sẽ gặp hạn chế về kích thước. Các phần thịt còn nguyên xương thường đậm đà hương vị hơn và ít bị chín quá, nhưng chúng có thể không vừa với giỏ của nồi chiên không dầu.

Ngoài ra còn có giới hạn về nhiệt độ. Theo All Recipes, hầu hết các nồi chiên không dầu chỉ có thể làm nóng đến khoảng 230 độ, mức nhiệt này được coi là tương đối thấp để nấu bít tết.

Ngoài ra, khi nấu thịt bằng nồi chiên không dầu, bạn cần làm nóng nồi, ướp thịt đủ thời gian, lật thịt giữa chừng và không xếp chồng thịt lên nhau để chín đều, đồng thời vệ sinh nồi sạch sẽ sau khi dùng để đảm bảo món ăn thơm ngon, chín tới và giữ nồi bền lâu.

Một mẹo hay nhà bếp để vệ sinh nồi chiên không dầu là sử dụng túi trà. Theo Express, mẹo làm sạch bằng túi trà có thể hiệu quả nhờ các chất tannin có trong trà. Tannin có đặc tính tẩy dầu mỡ tự nhiên, giúp phá vỡ lớp dầu mỡ, khiến chúng dễ loại bỏ hơn.

Bạn chỉ cần đổ nước nóng vào giỏ chiên, sau đó thả một túi trà đã qua sử dụng vào. Để yên trong vòng 5 phút rồi tráng lại bằng nước sạch, bạn sẽ thấy dầu mỡ được rửa trôi. Nếu cần, bạn có thể lấy miếng bọt biển có xà phòng chà qua giỏ và giá đỡ rồi tráng sạch dưới nước.