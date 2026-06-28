Lệnh khám xét nơi ở, tạm giữ Nguyễn Thị Lam SN 1994

‎Ngày 28/6, Công an xã Bình Sơn cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Lam (sinh năm 1994, cư trú tổ 4, ấp Sơn Thành, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đối tượng Nguyễn Thị Lam bị bắt quả tang về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: CA An Giang

Ảnh: CA An Giang

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Bình Sơn tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Nguyễn Thị Lam đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại tổ 8, ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong túi áo khoác của Lam có 01 khẩu trang màu đen, bên trong cất giấu 01 bịch nylon chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Làm việc với cơ quan Công an, Lam khai nhận số tinh thể trên là ma túy đá, mua về để sử dụng.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Lam tại tổ 4, ấp Sơn Thành, xã Hòn Đất, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 09 đoạn ống hút được hàn kín hai đầu, bên trong chứa ma túy đá.

Hiện Công an xã Bình Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.