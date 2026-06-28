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CSGT TPHCM tập trung đo nồng độ cồn ở nơi nhiều nhà hàng, quán ăn,...

| | Xã hội

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn được CSGT TPHCM duy trì liên tục.

Theo Phòng CSGT, Công an TPHCM, sau thời gian quyết liệt kiểm soát, xử lý nồng độ cồn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều người lựa chọn di chuyển bằng taxi, xe công nghệ, phương tiện công cộng hoặc nhờ người thân đưa đón sau khi sử dụng rượu, bia.

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CSGT đo nồng độ cồn, thậm chí vào ban ngày.

Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân vi phạm. Họ lý giải bản thân vẫn tỉnh táo, vẫn có thể điều khiển phương tiện an toàn sau khi sử dụng một lượng nhỏ rượu, bia. 

Trên thực tế, khi trong cơ thể có nồng độ cồn sẽ ảnh hưởng đến khả năng quan sát, phản xạ, phán đoán và xử lý tình huống khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Trước những nguy cơ, hệ luỵ, Phòng CSGT đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn được duy trì thường xuyên, liên tục trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi, giải trí và các địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm cao.

Với phương châm "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ", các Đội/Trạm thuộc Phòng CSGT đã tổ chức các tổ công tác tuần tra lưu động kết hợp lập chốt kiểm tra tại nhiều vị trí, khung giờ khác nhau, đặc biệt vào buổi tối, cuối tuần và các dịp lễ, Tết. 

Việc thường xuyên thay đổi địa điểm, thời gian kiểm tra góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời hạn chế tình trạng người vi phạm thông tin cho nhau nhằm đối phó, né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Từ đầu năm đến nay, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT) đã xử lý khoảng 7.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.


Theo Anh Vũ

Người lao động

Từ Khóa:
nống độ cồn

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