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Công an điều tra vụ khách nước ngoài tử vong trước cửa khách sạn ở TPHCM

| | Xã hội

Người dân nghe tiếng động mạnh trước một khách sạn ở khu dân cư Việt - Sing, TPHCM rồi phát hiện một người đàn ông nước ngoài tử vong.

Ngày 28-6, Công an TPHCM phối hợp Công an phường An Phú khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông nước ngoài tử vong trước cửa khách sạn T.L.5 trên đường D1, khu dân cư Việt - Sing.

Công an điều tra vụ khách nước ngoài tử vong trước cửa khách sạn ở TPHCM- Ảnh 1.

Điều tra vụ người đàn ông Đài Loan rơi từ tầng cao khách sạn tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27-6, người dân sống trong khu vực nghe tiếng động mạnh phát ra trước khách sạn. Khi chạy đến kiểm tra, mọi người phát hiện một người đàn ông mặc quần ngắn, không mặc áo, nằm bất động dưới lòng đường, cạnh một ô tô con.

Nhận tin báo, nhân viên y tế có mặt kiểm tra và xác định nạn nhân đã tử vong.

Công an phường An Phú sau đó phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân 37 tuổi, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), là khách đang lưu trú tại khách sạn T.L.5. Người này được xác định đã rơi từ tầng cao của khách sạn xuống khu vực phía trước sảnh.

Vụ việc thu hút đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Hiện Công an TPHCM đang tìm cách liên hệ với người thân của nạn nhân và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Nguyễn Tiến

Người lao động

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