Ra quyết định khởi tố Trần Thị Nhung SN 1998

Quá trình điều tra mở rộng vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố, ngày 18/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố thêm 03 bị can gồm:

Trần Thanh Tuyển, SN 1989, HKTT: phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình; Lê Văn Hải, SN 1978, HKTT: phường Phúc Lợi, TP Hà Nội; Trần Thị Nhung, SN 1998, HKTT: xã Hòa Phú, TP Hà Nội về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan.

Các đối tượng Tuyển, Hải, Nhung (từ trái qua phải). Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 09 bị can về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, Zalo cá nhân để đăng bán chứng chỉ nghề qua mạng với chi phí từ 1.000.000đ đến 1.500.000đ/chứng chỉ, mỗi chứng chỉ thu lợi từ 400.000đ đến 500.000đ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, sử dụng các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ, tài liệu không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu giả mạo. Mọi hành vi làm giả, mua bán, sử dụng tài liệu giả để thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính hoặc nhằm mục đích trục lợi đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.