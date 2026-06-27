Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger

Công an tỉnh Điện Biên thời gian qua đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc triển khai điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã để tiếp cận người dân.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường giả mạo cán bộ địa chính hoặc cán bộ UBND các cấp, gọi điện hoặc nhắn tin thông báo người dân cần "rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới" nhằm cập nhật dữ liệu sau khi thay đổi địa giới hành chính.

Người dân không nên cung cấp ảnh chụp căn cước công dân, ảnh hai mặt thẻ ngân hàng hoặc các giấy tờ chứa thông tin cá nhân cho người lạ qua Zalo, Messenger. (Ảnh minh hoạ)

Để tạo áp lực, các đối tượng liên tục thúc giục người dân thực hiện ngay, đồng thời đưa ra những thông tin sai sự thật như nếu không cập nhật sẽ bị xử phạt, hồ sơ đất đai không được điều chỉnh hoặc sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho trong thời gian tới.

Sau khi tạo được lòng tin, chúng yêu cầu nạn nhân gửi hình ảnh hoặc bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ liên quan thông qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Messenger.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn hướng dẫn người dân truy cập vào các đường link được giới thiệu là "cổng dịch vụ công" để kê khai thông tin. Thực chất đây là các website hoặc ứng dụng giả mạo nhằm thu thập dữ liệu cá nhân. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân tiếp tục bị yêu cầu cung cấp căn cước công dân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền với lý do nộp "phí hồ sơ", "phí cập nhật dữ liệu", "phí xác minh thông tin".

Trước thủ đoạn trên, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân tuyệt đối không gửi hình ảnh, bản photo sổ đỏ và các giấy tờ cá nhân qua Zalo, Messenger hoặc cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân cũng không cung cấp ảnh chụp căn cước công dân, ảnh hai mặt thẻ ngân hàng hoặc các giấy tờ chứa thông tin cá nhân cho người lạ qua Zalo, Messenger hay các nền tảng mạng xã hội khác. Đây đều là dữ liệu nhạy cảm, có thể bị kẻ gian lợi dụng để giả mạo danh tính, chiếm quyền sử dụng tài khoản hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, người dân không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn từ các số điện thoại hoặc tài khoản không xác định.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai chỉ được thực hiện trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc thông qua cổng dịch vụ công chính thức của Nhà nước.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời.