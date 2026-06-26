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Ra quyết định khởi tố người phụ nữ bán hải sản Nguyễn Thị Thúy SN 1983

| | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố người phụ nữ bán hải sản dùng vòi xịt rửa xe gây thương tích cho người bán rau.

Chiều 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1983, trú tại TDP Đức Cung, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 22/6/2026, tại đường Trường Chinh, phường Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thuý xảy ra mâu thuẫn với bà N.T.Q (SN 1963, trú tại xã Kim Anh, thành phố Hà Nội) liên quan đến vị trí bán hàng.

Trong quá trình xô xát, Nguyễn Thị Thuý đã sử dụng vòi xịt nước rửa xe áp lực cao xịt vào vùng mặt bà Quyết, khiến nạn nhân bị thương tích phải điều trị tại cơ sở y tế.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Xuân Hòa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của các bên liên quan và nhanh chóng báo cáo, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

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