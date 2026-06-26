Tử hình Nguyễn Công Bằng 45 tuổi

Sáng ngày 26/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Nguyễn Công Bằng (45 tuổi, cư trú tại xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh). Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng từng gây chấn động dư luận vào tháng 5/2026 khi bị cáo ra tay tàn độc, tước đoạt mạng sống của 3 người trong gia đình người tình, báo Người lao động đưa tin.

Bị cáo Nguyễn Công Bằng. Ảnh: Báo NLĐ

Cơn cuồng ghen từ mâu thuẫn tiền bạc

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, mối quan hệ giữa Nguyễn Công Bằng và chị M.T.T.T. (41 tuổi) bắt đầu từ năm 2018, hai người góp gạo thổi cơm chung, chung sống như vợ chồng tại xã Hậu Thạnh. Tuy nhiên, đến tháng 3/2026, do Bằng không có việc làm ổn định, mất nguồn thu nhập dẫn đến kinh tế eo hẹp, giữa hai bên liên tục xảy ra bất hòa. Chị T. sau đó quyết định dọn về nhà mẹ ruột là cụ bà H.T.Đ. (70 tuổi, ở ấp Huỳnh Thơ) để mở quán ăn kinh doanh.

Khoảng 18h ngày 19/5/2026, sau khi đã uống nhiều rượu bia, Bằng thủ sẵn một con dao nhọn trong cốp xe máy rồi tìm đến một quán cà phê sát cạnh quán ăn của chị T. Tại đây, khi thấy Bằng xuất hiện, cụ Đ., chị T. cùng con trai chị T. là anh N.G.B. (22 tuổi) đã lớn tiếng trách mắng, chửi bới Bằng.

Sẵn có hơi men và sự bực tức dồn nén, Bằng rút dao đâm liên tiếp khiến cụ Đ. gục ngã và tử vong ngay tại chỗ. Thấy mẹ bị tấn công, chị T. vội hất nồi nước sôi về phía Bằng để phòng vệ nhưng không trúng, rồi dùng ghế nhựa đánh vào vai hắn hòng can ngăn trước khi quay đầu chạy trốn.

Bằng đuổi theo và dùng dao đâm gục chị T. Chứng kiến mẹ và bà ngoại bị sát hại, anh B. lao vào giằng co với hung thủ nhưng cũng bị Bằng đâm tử vong. Sau khi đoạt mạng cả 3 người trong nhà, Bằng lên xe máy tháo chạy nhưng đã bị lực lượng công an giăng lưới, tóm gọn ngay trong đêm.

Bản án nghiêm khắc nhất dành cho kẻ thủ ác

Đưa tin từ phiên tòa, báo Pháp luật TP.HCM đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Tây Ninh nhận định hành vi của Nguyễn Công Bằng là cực kỳ máu lạnh, tàn nhẫn, mất hết nhân tính và gây nguy hiểm đặc biệt cho xã hội khi xóa sổ gần như cả một gia đình. Phía VKSND đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình đối với bị cáo.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư thống nhất với các tội danh mà cơ quan công tố truy tố. Dù vậy, luật sư cũng đưa ra một số tình tiết mong HĐXX xem xét giảm nhẹ phần nào hình phạt như: bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo tại cơ quan điều tra và đã tác động người thân bồi thường khắc phục trước một phần hậu quả số tiền 30 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.

Khi được nói lời sau cùng, Nguyễn Công Bằng tỏ ra hối hận và gửi lời xin lỗi muộn màng đến thân nhân của các bị hại.

Phán quyết của Tòa án: Sau quá trình nghị án xem xét toàn diện chứng cứ, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục. Chủ tọa phiên tòa đã thay mặt HĐXX tuyên phạt Nguyễn Công Bằng mức án Tử hình về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Hình phạt chung mà bị cáo phải chấp hành là Tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, ngoài hình phạt cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội, tòa cũng buộc bị cáo Nguyễn Công Bằng phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần và mai táng phí cho đại diện gia đình người bị hại với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.