Bắt giữ thành công Đào Văn Tuyên 56 tuổi

Công an tỉnh Lào Cai ngày 26/6/2026 cho biết, ngày 20/6/2026, đơn vị đã bắt giữ thành công Đào Văn Tuyên (sinh năm 1970, trú thôn 6, xã Liên Sơn), đối tượng trốn thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, sau 6 năm lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành phố.

Trước đó, từ năm 2020, Đào Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh việc chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc. Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng liên tục thay đổi nơi cư trú qua nhiều tỉnh, thành phố và không duy trì liên lạc với địa phương, gây nhiều khó khăn cho công tác truy tìm.

Công an xã Liên Sơn bắt giữ Đào Văn Tuyên tại phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), đưa về địa phương để thi hành quyết định theo quy định - Ảnh: Công an Lào Cai

Sau quá trình xác minh, thu thập thông tin, Công an xã Liên Sơn đã thành lập tổ công tác vào tỉnh Khánh Hòa để truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày rà soát tại các địa bàn thuộc xã Cam Lâm và phường Bắc Cam Ranh, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công Đào Văn Tuyên tại phường Bắc Cam Ranh, đưa về địa phương để thi hành quyết định theo quy định.

Bên cạnh công tác truy tìm các đối tượng bỏ trốn, từ ngày 16 đến 19/6/2026, Công an xã Liên Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh thành lập tổ công tác lưu động đến các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ và thành phố Hà Nội để rà soát, xác minh, kiểm tra đối với hơn 10 trường hợp thuộc diện quản lý về ma túy đang vắng mặt tại địa phương.