Lệnh bắt tạm giam Hoàng Thanh Huyền 29 tuổi

Ngày 25/6/2026, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 02 đối tượng Hoàng Thanh Huyền (sinh năm 1997, trú tại tổ 1 Vinh Quang, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang) và Diệp Sùng Tuấn “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Quá trình điều tra xác định, vào khoảng cuối tháng 5/2026, đối tượng Ye Chong Jun (tức Diệp Sùng Tuấn) trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào tỉnh Lào Cai với mục đích tìm địa điểm để hoạt động lừa đảo trực tuyến. Diệp Sùng Tuấn đã lôi kéo được 3 người Trung Quốc khác cùng nhập cảnh trái phép vào Lào Cai để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Liu Ming (Lưu Minh) trú tại Hồ Nam, Trung Quốc; Yuan Piao trú tại Quý Châu, Trung Quốc; Liu Zi Xin (Lưu Tử Tân) trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Lực lượng Công an dẫn giải các đối tượng đến căn nhà số 518 đường An Dương Vương, phường Lào Cai để thực hiện các hoạt động điều tra - Ảnh: Công an Lào Cai

Sau khi tổ chức cho 3 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào tỉnh Lào Cai, Diệp Sùng Tuấn biết bản thân và các đối tượng đều không có giấy tờ hợp pháp nên không thể tự thuê nơi lưu trú. Vì vậy, Tuấn đã liên hệ với Hoàng Thanh Huyền nhờ đứng tên thuê nhà để cả nhóm lưu trú và làm địa điểm thực hiện hành vi lừa đảo.

Huyền đã lần lượt liên hệ thuê căn nhà có địa chỉ tại số 518 đường An Dương Vương, phường Lào Cai và căn nhà tại số 26LK3 đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai để cho Diệp Sùng Tuấn và 3 đối tượng người Trung Quốc ở lại trái phép.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, xử lý.

Đến ngày 23/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thanh Huyền và Diệp Sùng Tuấn về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.