Thay đổi quan trọng trên VNeID người dân cần lưu ý

Từ ngày 1/7/2026, người dân có thể tra cứu thông tin lý lịch tư pháp trực tiếp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ Công an đề xuất nhằm đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ và tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các giao dịch dân sự, lao động, kinh doanh.

Theo quy định mới, thông tin lý lịch tư pháp sẽ được hiển thị trên ứng dụng VNeID đối với các hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện qua VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia kể từ ngày 1/7/2026.

Đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài từ đủ 16 tuổi trở lên, ngay sau khi được cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử lần đầu, thông tin tương ứng sẽ được đồng bộ và hiển thị trên tài khoản VNeID. Những thay đổi phát sinh liên quan đến lý lịch tư pháp cũng sẽ được cập nhật tự động vào tài khoản cá nhân.

Từ ngày 1/7/2026, người dân có thể tra cứu thông tin lý lịch tư pháp trực tiếp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. (Ảnh minh hoạ: VTV)

Thông tin hiển thị trên ứng dụng bao gồm tình trạng án tích, thời gian cập nhật dữ liệu gần nhất và các nội dung chi tiết tương ứng với phiếu lý lịch tư pháp đã được cấp trước đó.

Trong đó, thông tin tương tự Phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ được hiển thị mặc định. Riêng các thông tin chi tiết tương ứng với Phiếu lý lịch tư pháp số 2 chỉ được truy cập khi người dùng nhập mã xác thực gồm 6 chữ số trên ứng dụng VNeID nhằm tăng cường bảo mật dữ liệu cá nhân.

Người dân cần sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để truy cập và tra cứu các thông tin này. Trường hợp phát hiện dữ liệu chưa chính xác, cá nhân có quyền đề nghị cơ quan chức năng cập nhật, điều chỉnh theo quy định.

Người dân có thể làm lý lịch tư pháp hoàn toàn trực tuyến

Cùng với việc hiển thị dữ liệu trên VNeID, Nghị định 216/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 cũng cho phép người dân thực hiện thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp hoàn toàn trực tuyến.

Theo đó, người có nhu cầu chỉ cần khai tờ khai điện tử trên ứng dụng VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ trả kết quả dưới dạng phiếu lý lịch tư pháp điện tử thông qua các nền tảng này.

Đối với những trường hợp có nhu cầu nhận bản giấy, người dân có thể lựa chọn nhận trực tiếp hoặc đăng ký nhận qua dịch vụ bưu chính.

Nghị định cũng mở rộng các hình thức nộp hồ sơ, gồm trực tuyến, qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp nơi cư trú hoặc địa điểm gần nhất.

Đáng chú ý, với hồ sơ trực tuyến, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an sẽ tự động kiểm tra và phản hồi trong vòng 8 giờ làm việc về việc hồ sơ được tiếp nhận hay không, đồng thời nêu rõ lý do nếu từ chối.

Nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp

Việc số hóa phiếu lý lịch tư pháp được kỳ vọng giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Theo quy định, phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Người dân có thể hoàn thành thủ tục đăng ký chỉ trong vài phút ngay trên điện thoại mà không cần trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Kết quả có thể được nhận qua VNeID, email hoặc gửi bản giấy về tận nhà thông qua dịch vụ bưu chính. Việc thanh toán lệ phí cũng được thực hiện trực tuyến, trong khi phiếu điện tử được ký số theo quy định của Luật Giao dịch điện tử.

Một ưu điểm đáng chú ý khác là phiếu lý lịch tư pháp điện tử có thể sử dụng nhiều lần khi nộp cho các doanh nghiệp hoặc cơ quan khác nhau, giúp người dân không phải xin cấp thêm nhiều bản giấy như trước.

Đối với doanh nghiệp, việc sử dụng phiếu lý lịch tư pháp điện tử giúp đơn giản hóa quy trình tuyển dụng và hỗ trợ chuyển đổi số trong quản trị nhân sự. Trong khi đó, các cơ quan nhà nước có thể tái sử dụng dữ liệu điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giảm yêu cầu xuất trình giấy tờ và tiết kiệm chi phí xã hội.

Lý lịch tư pháp dùng để làm gì?

Theo Luật Lý lịch tư pháp, lý lịch tư pháp là thông tin phản ánh tình trạng án tích của một cá nhân, việc thi hành án cũng như các quyết định cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật.

Phiếu lý lịch tư pháp hiện được chia thành hai loại. Phiếu số 1 được cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức có nhu cầu theo quy định. Phiếu số 2 chủ yếu phục vụ hoạt động tố tụng hoặc được cấp theo yêu cầu của chính cá nhân để biết đầy đủ nội dung lý lịch tư pháp của mình.

Việc quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp nhằm phục vụ bốn mục tiêu chính gồm: chứng minh tình trạng án tích của cá nhân; ghi nhận việc xóa án tích để hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; phục vụ hoạt động tố tụng, thống kê tư pháp hình sự; đồng thời hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.