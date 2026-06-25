Tất cả người dân đang dùng Zalo chú ý thông báo mới

Zalo đã phát đi thông báo liên quan đến các tài khoản đăng ký bằng số điện thoại đã bị nhà mạng thu hồi hoặc ngừng sử dụng. Động thái này được triển khai nhằm tăng cường bảo mật tài khoản, hạn chế các rủi ro phát sinh từ tình trạng "SIM quay đầu" ngày càng phổ biến.

Theo thông tin từ nền tảng, Zalo đang phối hợp với Viettel để đối soát dữ liệu thuê bao. Định kỳ, nhà mạng sẽ cung cấp danh sách các số điện thoại không còn được sử dụng để hệ thống kiểm tra và xác định những tài khoản Zalo vẫn đang liên kết với các số này.

Người dùng Zalo sử dụng số điện thoại cũ hoặc đã ngừng hoạt động có thể nhận thông báo cập nhật thông tin trong đợt rà soát mới nhằm tăng cường bảo mật tài khoản. (Ảnh minh hoạ)

Khi phát hiện tài khoản sử dụng số điện thoại đã bị thu hồi, Zalo sẽ gửi thông báo yêu cầu người dùng cập nhật số điện thoại mới. Việc này nhằm đảm bảo tài khoản tiếp tục hoạt động bình thường, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về định danh người dùng trên môi trường số.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người gặp rắc rối khi sử dụng các số điện thoại đã từng thuộc về người khác. Những thuê bao được tái cấp phát, thường được gọi là "SIM quay đầu", có thể vẫn đang liên kết với tài khoản ngân hàng, mạng xã hội hoặc các ứng dụng liên lạc của chủ sở hữu trước đó.

Điều này khiến người dùng mới liên tục nhận tin nhắn, cuộc gọi ngoài ý muốn hoặc gặp khó khăn khi đăng ký dịch vụ. Trong khi đó, chủ thuê bao cũ cũng đối mặt nguy cơ mất quyền kiểm soát các tài khoản chưa kịp cập nhật thông tin liên hệ.

Đại diện Zalo cho biết việc xác thực và rà soát định kỳ sẽ góp phần ngăn chặn nguy cơ truy cập trái phép vào tài khoản, bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như các nội dung riêng tư của người dùng. Đồng thời, giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ hạn chế tình trạng SIM rác, tài khoản ảo và các hành vi lợi dụng hạ tầng viễn thông để thực hiện hoạt động vi phạm pháp luật.

Hiện Zalo chưa công bố thời điểm triển khai rộng rãi cơ chế này với toàn bộ người dùng cũng như kế hoạch mở rộng hợp tác với các nhà mạng khác ngoài Viettel. Tuy nhiên, người dùng được khuyến nghị kiểm tra số điện thoại đang liên kết với tài khoản và thực hiện cập nhật ngay khi nhận được thông báo từ hệ thống để tránh gián đoạn quá trình sử dụng.

Cách cập nhật số điện thoại trên Zalo

Người dùng có thể thay đổi số điện thoại liên kết với tài khoản Zalo thông qua mục Cài đặt > Tài khoản và bảo mật > Số điện thoại > Bắt đầu đổi số điện thoại.

Sau khi nhập số điện thoại mới chính chủ, người dùng thực hiện xác thực bằng mã OTP được gửi qua tin nhắn SMS để hoàn tất quá trình cập nhật.

Trong trường hợp hệ thống thông báo số điện thoại mới đã được sử dụng để đăng ký tài khoản Zalo khác, người dùng vẫn có thể xác thực bằng mã OTP gửi tới số thuê bao đó. Sau khi xác minh quyền sở hữu hợp lệ, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin và gỡ liên kết với tài khoản cũ. Ngoài ra, người dùng cũng có thể lựa chọn một số điện thoại khác chưa từng đăng ký Zalo để thực hiện thay đổi.

Theo Trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng