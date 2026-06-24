Bắt giữ Lê Nhật Đăng SN 2006

Công an phường Kiến Hưng, TP Hà Nội ngày 23/6/2026 cho biết đã bắt giữ đối tượng đang bị truy nã Lê Nhật Đăng (Sinh năm: 2006, Nơi thường trú: Thôn Quảng Cư, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 28/04/2026 Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội ra Quyết định Khởi tố bị can đối với Lê Nhật Đăng về tội Gây rối trật tự công cộng quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Đăng bị bắt - Ảnh: Công an Hà Nội

Sau khi xác định đối tượng đã bỏ trốn, ngày 29/5/2026 Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội ra Quyết định truy nã đối với đối tượng Lê Nhật Đăng.

Đến ngày 15/6/2026, Công an phường Kiến Hưng phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Nhật Đăng và bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội tiếp tục giải quyết theo quy định.

Trang Anh