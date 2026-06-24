Bắt chủ mưu Nguyễn Thái Dương SN 1989 trong chuyên án lớn nhất từ trước đến nay ở Gia Lai

Ngày 24/6, Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ nhóm đối tượng lợi dụng các ứng dụng trên không gian mạng hoạt động phạm tội vận chuyển, mua bán trái phép ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu tang vật tổng khối lượng gần 3kg ma túy các loại. Đây là vụ bắt ma túy dạng khay, nước vui, thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Lúc 18h00’ ngày 14/6/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các phòng: Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông và Công an phường An Phú tiến hành kiểm tra, bắt giữ 03 đối tượng: Nguyễn Thái Dương (SN 1989), Nguyễn Ngọc Tuyến (SN 1993) và Nguyễn Văn Phiêng (SN 2001) tại nơi tạm trú của các đối tượng ở số nhà 529 Lê Duẩn, tổ 1, phường An Phú, tỉnh Gia Lai. Tang vật thu giữ liên quan đến ma túy gồm gần 2,5kg ma túy dạng tinh thể Ketamine, 371g ma túy dạng tinh thể nước vui ở thể rắn, 166g dạng viên nén (thuốc lắc) và nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Từ trên xuống, từ trái qua, các đối tượng Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Ngọc Tuyến và Nguyễn Văn Phiêng. Ảnh: CA Gia Lai

Để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng không giao dịch trực tiếp mà liên lạc, thỏa thuận mua bán ma túy qua mạng xã hội. Người mua, người bán sử dụng tài khoản ảo, giao nhận theo điểm hẹn, nhiều trường hợp chưa từng gặp mặt nhưng vẫn thực hiện trót lọt các giao dịch ma túy.

Trung tá Phạm Hồng Anh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết: “Thủ đoạn mua, bán ma túy của nhóm đối tượng này là sau khi nhận ma túy, Nguyễn Thái Dương và đồng bọn phân nhỏ, ma túy dạng thuốc lắc và ma túy dạng khay, ngụy trang trong các kiện hàng để gửi cho các đối tượng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước qua đường xe khách.

Ma túy được ngụy trang thành các gói hàng và bỏ vào thùng xốp để vận chuyển qua đường xe ô tô khách. Ảnh: CA Gia Lai

Ngoài ra, ba đối tượng này còn bán lẻ ma túy tại địa bàn các xã, phường khu vực Pleiku và lân cận. Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, chúng tôi nhận định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động có tổ chức nên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá. Đến nay, các đối tượng khai nhận đã hai lần nhận ma túy được gửi trong các thùng hàng vào các ngày 02/5 và 30/5/2026 để đưa đi tiêu thụ”.

Đồng chí Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: CA Gia Lai

Về vai trò của các đối tượng trong đường dây này, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thái Dương là người chủ mưu cầm đầu trong việc nhận và tiêu thụ ma túy. Dương lôi kéo Nguyễn Văn Phiêng và Nguyễn Ngọc Tuyến tham gia vào việc phân chia, đóng gói, bán lẻ ma túy tại các xã phường thuộc Tây Gia Lai và vận chuyển các gói hàng ra các hãng xe ô tô khách liên tỉnh gửi đi các tỉnh thành trên cả nước.

Trong đó, Nguyễn Ngọc Tuyến là người giúp sức đắc lực cho Dương trong việc cảnh giới vòng ngoài cho Dương hoạt động tàng trữ, mua bán ma túy; trực tiếp vận chuyển ma túy; Nguyễn Văn Phiêng là người giúp sức cho Dương và Tuyên trong việc bán lẻ ma túy tại các xã, phường thuộc Tây Gia Lai.