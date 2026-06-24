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Thi hành bắt tạm giam Nguyễn Công Bằng SN 1993

| | Xã hội

Nguyễn Công Bằng đã đến Công an xã đầu thú còn Nguyễn Chí Hiếu được cơ quan Công an triệu tập làm việc ngay sau đó.

Ngày 23/6/2026, Công an xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Bằng (sinh năm 1993, ngụ ấp Ngọc Thạnh, xã Ngọc Chúc) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Hiếu (sinh năm 2001, ngụ phường Rạch Giá) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.‎

Trước đó, vào ngày 10/4/2026, xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt và giao tiếp, Nguyễn Công Bằng điều khiển xe mô tô chở theo Nguyễn Chí Hiếu đến một tiệm sửa xe trên địa bàn ấp Ngọc Thạnh, xã Ngọc Chúc để gặp anh Phan Văn Cường (sinh năm 1973, ngụ xã Giồng Riềng) nói chuyện.

Đối tượng Bằng (áo trắng) tại cơ quan công an - Ảnh: Công an An Giang

Trong quá trình nói chuyện, giữa các bên xảy ra cự cãi. Nguyễn Công Bằng đã dùng lưỡi hái chém vào cẳng tay trái của anh Cường gây thương tích, trong khi Nguyễn Chí Hiếu dùng nón bảo hiểm đánh anh Cường. Sau khi thực hiện hành vi, cả hai rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế Giồng Riềng cấp cứu.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Nguyễn Công Bằng đã đến Công an xã Ngọc Chúc đầu thú, còn Nguyễn Chí Hiếu được cơ quan Công an triệu tập làm việc ngay sau đó. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trang Anh

Theo Trang Anh

Đời sống & pháp luật

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